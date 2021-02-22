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İstanbul su kesintisi son dakika! 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ DUYURDU!

Haftanın ilk gününde İstanbul'da yaşanan su kesintileri ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),22 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İstanbullular, 22 Şubat İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. İşte arıza ve bakım çalışmalarıyla yapılacak İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler?

İstanbul su kesintisi son dakika! 22 Şubat İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ DUYURDU!

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Bir hafta boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Başakşehir ve Arnavutköy'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 22 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.02.2021 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.02.2021 08:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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