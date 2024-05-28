İstanbul TEM'de 10 araçlık zincirleme kaza
İstanbul TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden Adem G. idaresindeki freni boşalan kamyon, önünde ilerleyen kamyonete çarptı.
Önde ilerleyen araçların da birbirlerine çarpmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada kamyondaki Melih G. ile başka bir araçtaki Harun G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.