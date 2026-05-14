İstanbul TOKİ evleri hangi ilçelere, nereye, yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla...
İstanbul'da hayata geçirilecek TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için geri sayım sürerken, projeye dahil edilecek ilçeler milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Dar gelirli aileleri uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmayı hedefleyen projede özellikle gelişime açık bölgelerin öne çıktığı belirtiliyor. Kura ve başvuru sürecine ilişkin beklenti artarken, ulaşım ağlarına yakın noktalarda planlanan yeni yaşam alanlarının hangi ilçelerde kurulacağı da merak konusu oldu. Peki, İstanbul TOKİ evleri hangi ilçelere, nereye, yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için hazırlıklar hız kazandı. Başvuru sürecine ilişkin detaylar merak edilirken, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birçok ilçenin proje kapsamına alınacağı ifade ediliyor. Ulaşım olanakları, altyapı çalışmaları ve zemin uygunluğu kriterlerine göre belirlenen yeni konut alanları vatandaşların yakın takibinde yer alırken, "TOKİ İstanbul konutları hangi ilçelerde yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte bilgiler...
İSTANBUL, ANKARA, BURSA İL İL TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde yeni detaylar netleşti. Proje kapsamında konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek; 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışını ve mahalle kültürünü öne çıkaran bir planlama esas alınacak.
En yüksek konut üretiminin gerçekleştirileceği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkarken, ülke genelinde 81 ili kapsayan projede inşaatların yapılacağı ilçelere ilişkin dağılım da büyük ölçüde belirlenmiş durumda.
BİRİNCİ SIRADA İSTANBUL
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
İSTANBUL TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
Konutların hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. İstanbul TOKİ konutları ilçe dağılımı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öne çıkan 3 ilçe Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla olsa da konutların yapılacağı ilçe ve mahalleler TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
ANKARA TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İZMİR TOKİ KONUTLARI İLÇE DAĞILIMI
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.