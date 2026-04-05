İstanbul TOKİ kura tarihi çekilişi ne zaman? İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi ile İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilenler listesi gündeme geldi. İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konutlar için gözler kura takvimine çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuruların tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş, kura çekilişinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ilerleyen projede, İstanbul etabı için kura tarihine ilişkin resmi duyurular yakından takip edilirken, başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı da araştırılıyor. İşte İstanbul TOKİ kura takvimi...
TOKİ’nin Türkiye genelinde başlattığı dev sosyal konut hamlesinde İstanbul süreci kritik aşamaya geldi. Başvuruların tamamlanmasının ardından vatandaşlar şimdi kura çekilişi tarihine kilitlenmiş durumda. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çekilişin hangi gün yapılacağı merak konusu oldu. İstanbul’daki hak sahiplerinin belirleneceği kura için başvuru kabul ve ret listesi sorgulamaları da hız kazandı. İşte TOKİ İstanbul kurası hakkında ayrıntılar...
TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ BELLİ OLDU
İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER BELLİ OLDU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER AÇIKLANDI
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
