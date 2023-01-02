KISA MESAFE TAKSİ 40 TL

Taksi açılış ücreti 9.80 TL’den 12.95 TL'ye kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL'ye çıktı. Minibüs indi bindi ücreti 5.25 TL’den 7 TL'ye yükseldi.

Okul servisi ücreti 1 km için 660 TL’den 792 TL'ye çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerinin en son 6 Nisan 2022'de düzenlendiğine vurgu yaptı. O tarihten bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 3.67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL’ye göre) ve enflasyonun yüzde 25.35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre) arttığına dikkat çekildi.