İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak! İşte 31 Aralık 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Bugün İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak. Yılbaşı tedbirleri dolayısıyla 31 Aralık Çarşamba günü megakentte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Valilik ayrıca 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü sebebiyle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 31 Aralık 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
İSTANBUL'DA BUGÜN VE YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri dolayısıyla 31 Aralık'ta ve Galata Köprüsü'nde Filistin için düzenlenecek yürüyüş kapsamında 1 Ocak'ta trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ta Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak 2026'da Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleşecek "Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
31 ARALIK 2025 İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2025 tarihinde Beyoğlu'nda saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar;
- İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı),
- Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı),
- İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle),
- Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle)
Alternatif Güzergahlar
- Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,
- Meclis-i Mebusan Caddesi,
- Mete Caddesi,
- İnönü Caddesi,
- Kemeraltı Caddesi,
- Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,
- Tersane Caddesi,
- Evliya Çelebi Caddesi,
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2025 tarihinde Şişli'de saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar;
- Mim Kemal Öke Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Bostan Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Atiye Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Altın Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Prof Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Alternatif Güzergahlar
- Teşvikiye Caddesi,
- Valikonağı Caddesi,
- Rumeli Caddesi,
- Halaskargazi Caddesi,
- Cumhuriyet Caddesi,
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2025 tarihinde Beşiktaş'ta saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar;
- Palanga Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kırbaç Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kireçhane Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alay Emini Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Alternatif Güzergahlar
- Yeşilpınar Sokak,
- Yol Sokak,
- Ahmet Adnan Saygun Caddesi,
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2025 tarihinde Kadıköy'de saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar;
- Bahariye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- General Asım Gündüz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Badem Altı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Leylek Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tuglacı Emin Bey Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Mühürdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Caddebostan İskele Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
Alternatif Güzergahlar
- Söğütlüçeşme Caddesi,
- Dr. Esat Işık Caddesi,
- Rıhtım Caddesi,
- Çetin Emeç Bulvarı,
- Abdulkadir Noyan Sokak.
1 OCAK'TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
“Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı” sebebiyle 01 Ocak 2026 tarihinde Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar;
- Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar (22.00 itibari ile kapanacaktır),
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Reşadiye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ankara Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ebu Suud Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),
- Divanyolu Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alemdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.
Alternatif Güzergahlar
- Atatürk Bulvarı,
- Unkapanı Köprüsü.
“Türkiye Gençlik Vakfı Yürüyüş Programı” sebebiyle 01 Ocak 2026 tarihinde Beyoğlu'nda saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar;
- Meclisi Mebusan Caddesi (Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım),
- Bankalar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tersane Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Necatibey Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alageyik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yüksek Kaldırım Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kemeraltı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar taşıt trafiğine kapatılacaktır.
Alternatif Güzergahlar
- Refik Saydam Caddesi,
- Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe İstikameti,
- Unkapanı Köprüsü.
KAPANACAK TRAMVAY YOLLARI VE HATLARI
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak.
1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 03.00'ten itibaren program bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında hizmet verilemeyecek.
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 03.00'ten program bitimine kadar Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılmayacak.