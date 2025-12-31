Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2025 tarihinde Şişli'de saat 14.00 itibarıyla program sonuna kadar;

- Mim Kemal Öke Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Bostan Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,- Atiye Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Altın Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Prof Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Alternatif Güzergahlar

- Teşvikiye Caddesi,

- Valikonağı Caddesi,

- Rumeli Caddesi,

- Halaskargazi Caddesi,

- Cumhuriyet Caddesi,