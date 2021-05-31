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İstanbul trafiğini rahatlatacak önlem! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul'da transit yük taşıyan araçlara D100, TEM ve bağlantı yollarını kullanma yasağı getirilirken, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanma zorunluluğu getirildi. Bugünden başlayan uygulama ile İstanbul trafiğinin rahatlatılması amaçlandı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren Avrupa’dan Asya’ya Asya’dan Avrupa’ya yük taşımacılığı yaparak, İstanbul bölgesini transit kullanan araçların D100, TEM ve bağlantı yolları yerine, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanarak geçiş yapmaları kararı alındı.

Karara göre;

* Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen, N2/N3/O2/O3/O4 taşıt cinsi araçlar için uygulanan şehir içi trafiğinde yasak saat uygulamasının (06:00-10:00 ve 16:00-22:00) devam etmesi,

* İstanbul geneli taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların (resmi plakalı araçlar hariç) yasal saatlerde (10:00-16:00 ve 22:00-06:00) ve güzergah izin belgesi dahilinde İstanbul geneli faaliyetlerini yürütmesi, kamu yararına yapılan proje ve işlerde kullanılacak araçların 24 saat izinlerinin, Yük Taşıma Komisyonu ve Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğünden alınmasının devamı,

* İstanbul genelinde yer alan lojistik odaklarla (liman, gümrük, hal, serbest bölge, sanayi vb.) taşımacılığını ilişkilendiren (belgeleyen) araçların Kara Yolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen güzergahları 24 saat kullanılmasının devamı,

PENDİK'TEN SİLİVRİ'YE

* İstanbul'dan transit geçişi yapacak olan ağır tonajlı yük araçların (N3/O3/O4); batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Paşaköy gişelerden çıkış yaparak, Pendik-Kurnaköy bölgesi Anadolu Caddesi’nden E80'e bağlanmaları, doğu yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanların ise Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Caddesi sonrası Paşaköy kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanarak Silivri-Konalı Kavşağından çıkış yapmaları kararı alındı.

DENETLEME SÜRECEK

Alınan karar doğrultusunda emniyet, jandarma ve İBB ekiplerinde denetlemeler yapılacakken, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.