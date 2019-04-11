"İstanbul’u Paylaş ve Uç" temalı One istanbul İnstagram Yarışması kapsamında, Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Yönetmeni Hüseyin Karaca, Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Başkanı Emre Menevşe, Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş’tan oluşan bir jüri tarafından "İstanbul’u Paylaş ve Uç" temasının en beğenilen fotoğrafları seçildi.
Fotoğrafları en çok beğenilen yarışmacılara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.
İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’u ebedileştirecek güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "Artık her alanda olduğu gibi turizm alanına da dijital çağ damgasını vurdu. Turistler aktif olarak interneti kullanıyorlar. Gidecekleri destinasyonlarla ilgili bilgileri, tur operatörlerinden değil, internetten ediniyorlar. Dijital dünya bütün etkinliğiyle hayatımızda. Bizde bunu ticaretten turizme kadar her alanda yaşadığımız şehrin lehine kullanmak zorundayız. Özellikle de instagramı kullanmalıyız. Çünkü dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi instagram kullanıyor ve her gün 100 milyondan fazla fotoğraf paylaşıyor" dedi.
'SIRALAMADA 5'İNCİYİZ'
OneIstanbul Instagram Yarışmasını hayata geçirerek, İstanbul’u dünyada öne çıkartacak bir etkinlik yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Avdagiç, "En güzel İstanbul fotoğraflarını, milyonlarca insana sunmak, onların dikkatini çekmek istedik” diye konuştu.
Yarışmaya olan ilginin tahminlerden büyük olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Resmi hashtag’imiz #oneistanbul şeklinde. Hesabımız, Nisan 2015 yılında açıldı. Dört yıl içinde 610 binin üzerinde paylaşılan fotoğraf ile dünya şehirleri sıralamasında 5'inci sıraya yerleştik. Ben çok kısa bir zaman içinde instagram sayfamızdan paylaşılan fotoğraf sayısının hızla artacağından ve en üst sıraya çıkacağımızdan eminim” dedi.
Türk Hava Yolları işbirliğiyle "İstanbul'u Paylaş ve Uç" sloganıyla 2 farklı dönem olarak düzenlenen yarışmanın 1. Dönem üçüncüsü Begüm Serra Üstün, 2. Dönem üçüncüsü Cihan Çorak, 1. Dönem ikincisi Abdullah Bilgiç, 2. Dönem ikincisi Soner Akan olurken, 1. Dönem birincisi Rıdvan Aras ve 2. Dönem birincisi Aydın Sertbaş oldu.
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