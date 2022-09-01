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Beklenen yağış İstanbul'da etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı

Şiddetli sağanak yağış İstanbul'da bugün etkisini hissettirdi. Küçükçekmece'de bir yolda çökme meydana geldi. Bağcılar ve Beylikdüzü'nde de aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından bazı yollar göle döndü

Son dakika: İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! - Güncel öne çıkan haberler
İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu!
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Genel

İstanbul’da etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece’de caddeleri ve pazarı su bastı.

İHA'nın haberine göre, pazarın içinde bulunan yolda çökme yaşandı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

PAZARI SU BASTI

Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: İHA

Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir çocuk ve kadınlar zor anlar yaşadı. Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı su bastı.

Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Beylikdüzü’nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu’nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü. Trafikte aksamlar yaşanırken, su basan yol havadan da görüntülendi.

Saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi’nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi’nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.

Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar drone ile havadan da görüntülendi.

Fotoğraf: İHA

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

DHA'nın haberine göre de, İstanbul'da etkili olan yağışla Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.

İstanbul'un Avrupa yakasında öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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