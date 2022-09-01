İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu!

İHA'nın haberine göre, pazarın içinde bulunan yolda çökme yaşandı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece’de caddeleri ve pazarı su bastı.

Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: İHA

Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir çocuk ve kadınlar zor anlar yaşadı. Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı su bastı.

Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Beylikdüzü’nde bugün aniden bastıran kısa süreli yağışın ardından Ambarlı Liman Yolu’nu ve Kavaklı Mahallesi ve Yakuplu'da yollar göle döndü. Trafikte aksamlar yaşanırken, su basan yol havadan da görüntülendi.

Saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü’nde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi’nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi’nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı.

Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Liman yolunda binek araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan anlar drone ile havadan da görüntülendi.