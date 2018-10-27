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İstanbul'un göbeğinde dehşet anları!

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 Tacikistan uyruklu şahıs birbirine girdi. Yaşanan arbedede şahıslardan biri, diğerini vurarak olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yerde kalan kişi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay anı ise saniye saniye kaydedildi...

27.10.2018 - 11:12 | Güncelleme: İHA

İstanbul Fatih’te Tacikistanlı 3 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi göğsünden silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Olay, Aksaray Mesihpaşa Caddesi üzerinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 Tacikistanlı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgada taraflardan biri silahını çekerek ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Faruk Oblokulov yere yığıldı.
Bir anda herkes olay yerine yığıldı.

Onlarca kişi bir anda ağır yaralı şahsın etrafında toplandı. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Oblokulov’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Oblokulov burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Tacikistanlı 3 şahsın kavgaya karıştığını belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli şahsın eşkalini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 Tacikistanlı şahıs kavga etmeye başlıyor. Taraflardan birinin elinde silahla görülüyor. Daha sonra silah ateş alıyor. Göğsünden vurulan Oblokulov kanlar içinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

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YORUMLAR 33
  • Misafir 56 saniye önce
    Sizi ülkeye alanda kabahat ipsiz sapsız ne kadar adam varsa ülkemizde
  • Misafir 11 dakika önce
    elin tacikistanlısı elinde silahla gezsin daha ne günler görecegiz
  • Misafir 17 dakika önce
    bakkaldan gazoz alır gibi silah alınıyor. somaliden farkımız yok.
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