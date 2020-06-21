AA

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubat ayından itibaren uçak seferlerinin kademeli durdurulması nedeniyle hava yolu şirketleri gözlerini kargo taşımacılığına çevirdi.

Başta milli hava kargo markası Turkish Cargo olmak üzere birçok şirket, gıda, yardım malzemesi, maske, medikal ekipmanlar ve ilaç taşımaları ile global tedarik zincirinin aksamaması adına taşımacılık operasyonlarını Türkiye merkezli olarak, dünyanın dört bir yanına sürdürdü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen bu süreçte havalimanlarında bekletilen yolcu uçakları da kargo taşımacılığı için kullanıldı.

KÜRESEL OLARAK ÖNE ÇIKTI

Bu dönemde, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarının yer aldığı megakent, kargo ve yük taşınan hava trafiğinde küresel olarak öne çıktı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğün verilerine göre, Atatürk Havalimanı'ndan yılın ilk 5 ayında toplam 336 bin 491 ton yük taşındı. Taşınan yüklerin 1623 tonu iç hat, 334 bin 868 tonu dış hat noktalarına yapılan seferlerle nakledildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın ocak-mayıs döneminde iç hat uçuşlarında 30 bin 765 ton yük taşımacılığı yapıldı. Dış hatta 41 bin 194 ton yük nakledilirken toplam yük miktarı 71 bin 959 olarak hesaplandı. İstanbul Havalimanı'ndan yılın 5 aylık dönemindeki gerçekleştirilen seferlerle toplam 374 bin 696 ton bagaj, kargo ve posta taşındı. Taşınan yükü 29 bin 510'u iç hat, 345 bin 186'sı dış hat uçaklarıyla nakledildi.

Bu dönemde İstanbul'daki tüm havalimanlarından taşınan yük, iç hatta 61 bin 898, dış hatta 721 bin 248 olmak üzere 783 bin 146 ton olarak belirlendi.

Yılın ocak-mayıs döneminde, Türkiye genelindeki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 922 bin 610 ton olarak kaydedildi.

Türkiye'deki hava yükünün yaklaşık yüzde 85'inin İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen seferlerle taşındığı belirlendi.

142 BİN 810 TİCARİ UÇUŞ

Bu yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında Atatürk Havalimanı'nda 8 bin 721 ticari sefer icra edildi. Bu uçuşların 96'sı iç hat, 8 bin 625'i dış hatta yapıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan bu dönemde iç hatta 27 bin 972, dış hatta 19 bin 203 ticari sefer düzenlendi. Toplamda 47 bin 175

ticari hava trafiği ocak-mayıs aylarında meydana geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ilk 5 ayında iç hatta 21 bin 601, dış hatta 65 bin 313 sefer yapıldı.

Yolcular, bu dönemde icra edilen toplamda 86 bin 914 ticari seferle geliş-gidiş yaptı.

İstanbul'daki havalimanlarından yılın ilk beş ayında icra edilen iç ve dış hat ticari seferlerinin sayısı 142 bin 810 olarak belirlendi.

Türkiye'deki tüm havalimanlarından, bu dönemde 241 bin 478 ticari sefer yapılırken bu uçuşların yaklaşık yüzde 60'ının İstanbul merkezli düzenlediği belirlendi.