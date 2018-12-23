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Düzce ili sınırlarından çıkan Melen Nehri'nde dün gece saatlerinden itibaren yoğun koku ile birlikte fuel oil ve yağ tabakası görülmeye başladı. Özellikle Bahçeköy Köyü'nde yoğun şekilde görülen tabaka ve koku vatandaşları rahatsız ettiği gibi İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen'den hayvanlar dahi su içemedi.
DHA'nın haberine göre, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin yaptığı incelemede ise yağ ve mazot tabakası ile yoğun kokunun sebebinin Aziziye Mahallesi'nde bulunan ve 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi'nin açılması ile yaklaşık 2 yıldır atıl bekleyen eski devlet binasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada hırsız yada hırsızların hastanede bulunan fuel oil kazanlarının vanalarını çaldıkları ve kazanlardan akanyakıtın kanalizasyon aracılığı ile Melen Nehri'ne sızdığı anlaşıldı.
HIRSIZLAR VANALARI SÖKÜP SATMIŞLAR!
Konuyla ilgili olarak bilgi veren Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevlisi Asım Koçak, "Melen suyu ile ilgili şikayet dün gece saatlerinde geldi. Kanalizasyona fuel oil ve mazotun karıştığı hakkında bilgi geldi. Dün gece (sabaha karşı) saat 02.00 sıralarında araştırmaya başladık. Sıkıntının Aziziye Mahallesi'ndeki eski SSK hastanesinin kazan dairesinden kaynaklandığı meydana çıktı. Bunun nedeni ise vanaların döküm olmasından dolayı hırsızların vanaları söküp sattıkları ve kazanlar içinde bulunan fuel oil ile mazotun tamamen kanalizasyona aktığı tespit edildi. Akıntının kesilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Hattı tamamen körleyip, fuel oili kanalizasyondan temizleyeceğiz." dedi.
Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da kirliliğin hırsızlıklar sonrası yaşanmaya başladığı belirtilerek, "Fuel oil tanklarının vanaları çalınmış. Bu nedenle yakıt kanalizasyon sistemimize giriş yapıyor. Bağlantının körlenerek akışın kesilmesi için işleme başlandı." denildi.
Köy sakinlerinden Lütfü İnce, "Hayvanlarımız dereden su içemiyor. Ördekler yok, balıklar ölüyor. Bu nedir? Böyle bir şey olmaz. Yetkililere haber verdik hala ne olduğu belli değil. Ördekler giriyor, altları simsiyah. Hayvanları öldürmeye çalışıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Koku var, gece daha çok yoğunlaşıyor. Geceleri rahatsız oluyoruz. Bunun bir çözümünü bulmaları lazım. İstanbul'un içtiği su buradan geçiyor. Böyle olmaz. Biz de içsek ölüp gideceğiz burada." diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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