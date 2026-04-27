İstanbul’da Taksim metrosuyla ilgili son dakika kararı İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Buna göre Taksim metro durağı ile Taksim–Kabataş arasındaki füniküler hattın geçici olarak hizmet vermeyeceği bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren Taksim yönüne gitmek üzere metro kullanan yolcular, istasyonlardaki anonslar ve dijital bilgilendirme ekranları üzerinden yapılan değişiklik hakkında bilgilendiriliyor. Peki Taksim metrosu kapatıldı mı, şu an çalışıyor mu ve kapalı mı?