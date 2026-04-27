Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Valiliği açıkladı! Taksim Metrosu ikinci bir duyuruya kadar kapandı! Taksim Metrosu kapatıldı mı, çalışıyor mu, kapalı mı? Taksim metro istasyonu neden kapandı

        İstanbul Valiliği'nden Taksim Metrosu kararı! Taksim Metrosu kapatıldı mı, çalışıyor mu, kapalı mı?

        Taksim metrosuyla ilgili son dakika gelişmesi İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte Taksim metrosuna dair yeni bir karar duyuruldu. Bu kapsamda "Taksim metrosu kapalı mı?" sorusu gündeme gelirken, şehir merkezindeki ulaşımı etkileyen Taksim metro durağı ve Taksim–Kabataş arasındaki füniküler hattın geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı bildirildi. Peki Taksim metrosu kapatıldı mı, şu an çalışıyor mu ve ne zaman yeniden açılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 13:05
        1

        İstanbul’da Taksim metrosuyla ilgili son dakika kararı İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Buna göre Taksim metro durağı ile Taksim–Kabataş arasındaki füniküler hattın geçici olarak hizmet vermeyeceği bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren Taksim yönüne gitmek üzere metro kullanan yolcular, istasyonlardaki anonslar ve dijital bilgilendirme ekranları üzerinden yapılan değişiklik hakkında bilgilendiriliyor. Peki Taksim metrosu kapatıldı mı, şu an çalışıyor mu ve kapalı mı?

        2

        İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

        İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

        3

        METRO İSTANBUL X HESANINDAN DUYURDU

        Açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

        4

        TAKSİM METRO İSTASYONU NEDEN KAPANDI

        Kapatılma kararının, 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nda vefat edenleri anmak için yapılan çağrı nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 23 Nisan 2026 (Lübnan'da Kalıcı Ateşkes Olacak Mı?)

        Milli egemenliğin mührü 106 yaşında. ABD'deki görüşmeden ne çıkacak? Lübnan'da kalıcı ateşkes olacak mı? İsrail Lübnan'dan çıkacak mı? İsrail'in müzakerelere bakışı nasıl? 10 günlük ateşkes kalıcı olacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor