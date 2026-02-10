İstanbul Valiliği'nden, Zorlu PSM'de 2 günlük etkinlik yasağı

İstanbul Valiliği, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde yapılması planlanan “SLOUGHTER TO PREVAIL” ve “BEHEMOTH” konserlerini yasakladı.

İstabul Valiliği, Zorlu PSM'de yapılacak iki etkinlik hakkında açıklama yaptı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde 10 Şubat saat 21.30’da “SLOUGHTER TO PREVAIL” isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30’da “BEHEMOTH” isimli grup tarafından düzenlenecek olan konserlerin iptal edildiği açıklandı.

İptal gerekçesi olarak, "Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir" denildi.

BÜTÜN ETKİNLİKLER 2 GÜN İPTAL

Açıklamada, "Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden; Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01’den 11.02.2026 saat: 23.59’a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır" denildi.