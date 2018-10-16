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İstanbul Valisi Şahin tek tek açıkladı
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İstanbul Valiliğinden "ticari taksi" açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksi şoförlerinin nasıl davranmaları gerektiği ve aksi tavır sergileyenlerin ne tür cezalarla karşılaşacaklarını açıkladı.

16.10.2018 - 11:45 | Güncelleme: AA

Şahin, Valiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, ticari taksilerle seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Vali Şahin, vatandaşlardan il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğuna ilişkin şikayetlerin geldiğini hatırlattı.

Çeşitli kanun maddelerini ortaya koyarak uygunsuz tavır ve davranışlardan sakınılmasını isteyen Şahin aksi durumda cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

YASAK OLAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin mevcut kanunlara riayet etmelerini isteyen Şahin şunları kaydetti:

"Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, (taksimetre açılmaması) alkollü iken araç kullanılması, otobüs duraklarında, park yasağı olan yerlerde araç ya da yaya trafiğini engelleyici şekilde park ve bekleme yapılması, yerli-yabancı müşteri ayrımı yapılması, yasaktır."

İstanbul Valisi Vasip Şahin uyarısını şu sözlerle noktaladı:

"Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İlanen tebliğ olunur."

 

 

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