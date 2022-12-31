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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İstanbul'da önlemleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yılbaşı sebebiyle kentte alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Yine bu gece içinde sizler aracılığıyla hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. Bugün 112 çağrı merkezimiz her zaman olduğu gibi emrinizde" dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İstanbul'da önlemleri açıkladı
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DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Kadir Ali Sırmalı ile birlikte, yılbaşı nedeniyle kentte alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan basın toplantısında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Vali Ali Yerlikaya konuştu.

MEHMET ERSOY: ASAYİŞİN SAĞLANMASI, TERÖR EYLEMLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN GENİŞ BİR DÜZENLEME YAPTIK

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, "Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi ülkemizin bir yılbaşı gecesini daha huzur içinde geçirebilmesi için İçişleri Bakanlığı olarak cuma günü sabah saat 08.00'den başlamak pazartesi sabah saat 08.00'de sona ermek üzere bir dizi önlemler aldık. Bu önlemleri bakanımızın imzasıyla tüm valiliklerimize tebliğ ettik. Hem ülke genelinde asayiş ve huzurun sağlanması hem muhtemel terör eylemlerinin önlenmesi hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü kaçak ve kaçakçılık unsurlarıyla mücadele edilmesini kapsayan geniş bir düzenleme yaptık" dedi.

MEHMET ERSOY: TÜRKİYE'DE 31 BİN EKİPTE 198 BİN KARDEŞİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAK"

Ersoy, "Bütün güvenlik birimlerimiz bu süre içinde teyakkuzda ve görevleri başında oldu. Pazartesi sabah saat 08.00'de sona erecek uygulamalarımızda toplam 81 bin ekipte 490 bin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarımız görevleri başında olacak. Bu akşam da bütün Türkiye'de 31 bin ekipte 198 bin kardeşimiz görevleri başında olacak" dedi.

ALİ YERLİKAYA: 112 ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Vali Ali Yerlikaya ise konuşmasında 112 ekiplerinin de görev başında olduğuna değinerek rakam verdi. Yerlikaya, "Biraz da rakam verelim. Emniyetimiz 46 bin 509 personeliyle jandarmamız 2.314 personeliyle ve de nihayetinde mavi vatanda güvenlik ve asayişi kahramanca yürüten sahil güvenliğimiz 210 personel ile toplamda 49 bin 33 arkadaşımız bugün sabah sekizden yarın sabah sekize kadar hepsi nefes almadan dört gözle şehrimizin huzur güvenlik ve esenliği için çalışıyor. Ben öncelikle şehrimizin cansiperane huzur ve güvenliği için çalışan ve görev başında olan şehri için gayrette bulunan kardeşlerimizin aileleriyle birlikte yeni yıllarını tebrik ediyorum. Burada bin 350 arkadaşımız 7-24 ışıkları hiç sönmeden çalışıyor. Ortalama günde 50 bin çağrı geliyor. Yine bu gece içinde sizler aracılığıyla hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. Bugün 112 çağrı merkezimiz her zaman olduğu gibi emrinizde. Bu gece yuvanız da bizi aramanızı gerektirecek en ufak bir olumsuzluk olsun istemiyoruz ama hayatın içinde eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız telefonun ucunda bu güzel modern atmosfer içerisinde çalışan arkadaşlarımızın heyecanlı dinamik ses tonunu her zaman olduğu gibi karşınızda bulacaksınız. Eğer gerçekten bir mesele varsa bizi aramaktan lütfen çekinmeyin" ifadelerini kullandı.

Vali konuşmasının ardından 112 çalışanlarına ve basın mensuplarına tatlı dağıttı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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