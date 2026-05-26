İstanbul Valisi Gül'den şehitlik ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı arifesinde, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel'le beraber Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kara şehitliğiyle başlayan ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Zeytinburnu Müftüsü Mehmet Münip Şallıoğlu tarafından dua edildi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, bayram arifesinde olduklarını, bütün bayramlarda olduğu gibi vatandaşların en yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Böyle bir inançları olduğunu söyleyen Gül, "Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul'umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte şehitlerimizin milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz. Bizler de Kurban Bayramı arifesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz. Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gül, açıklamanın ardından kabirlere karanfil bırakıp dua etti.

KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANINI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, daha sonra Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek, hazırlıkları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında Vali Gül, kurban alanında alınan tedbirler, satış ve kesim noktalarındaki düzenlemeler, hijyen, güvenlik ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gül, kurbanlık hayvan almak için alanda bulunan vatandaşlar ve hayvan sahipleriyle bir süre sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Gül, Kurban Bayramının huzur ve sağlık içinde geçirilmesi dileklerini iletti.

Çobançeşme'de kurulan Bahçelievler Belediyesi'ne ait kurban satış ve kesim alanında bu yıl 117 çadır yer alırken, yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık hayvan bulunuyor. Belediye ekipleri, Kurban Bayramı süresince temizlik, zabıta, veterinerlik, güvenlik ve yönlendirme hizmetleriyle sahada görev yapacak.