İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul ve Ankara için peş peşe sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul ve başkent Ankara için ayrıca sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

BU SABAHTAN İTİBAREN

Bu sabahtan itibaren Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

AFAD TELEFONLARA MESAJ GÖNDERDİ

Öte yandan AFAD, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarı mesajı gönderdi. Mesajda şu ifadeler yer aldı: İlinizde şiddetli yağış beklendiğinden, dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı, acil durumdalarda 112 aranmalıdır.

METEOROLOJİDEN DİĞER İLLERE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SEL, SU BASKINI, FIRTINAYA DİKKAT

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 9, 2022

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM

Öte yandan Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında dün gece saatlerinden itibaren gök gürültüsüyle birlikte yağmur yağışı başladı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir