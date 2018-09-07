havalimanı yolcu sayısı
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İstanbul ve Antalya'nın hava yolcusu, Türkiye nüfusunu geçti

Atatürk, Sabiha Gökçen ile Antalya havalimanları, bu yılın ilk 8 ayında iç ve dış hatta 90 milyon 27 bin 122 yolcuyu misafir etti

07.09.2018 - 12:12 | Güncelleme:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en yoğun gümrük kapılarından Atatürk, Sabiha Gökçen ile Antalya havalimanları, bu yılın sekiz ayında 90 milyon 27 bin 122 yolcuyu ağırladı.

Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-ağustos döneminde iç hatta 13 milyon 119 bin 390, dış hatta 32 milyon 486 bin 480 olmak üzere 45 milyon 605 bin 870 yolcu geliş-gidiş yaptı. Geçen yılın aynı döneminde 41 milyon 947 bin 736 kişiyi ağırlayan söz konusu havalimanındaki yolcu sayısı bu sene 3 milyon 658 bin 134 arttı.

Son yıllarda yolcu ve hava trafiğinde hızlı bir artış gösteren Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında da büyüme ivmesini sürdürdü.

2 MİLYON 328 BİNLİK YOLCU ARTIŞI

Bu havalimanında geçen yılın ilk 8 ayında iç ve dış hatta 20 milyon 553 bin 310 yolcu ağırlanmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise havalimanından geçen yolcu sayısı 22 milyon 881 bin 864 olarak kayıtlara yansıdı. Söz konusu havalimanında, geçen yılla kıyaslandığında yolcu sayısı 2 milyon 328 bin 554 arttı.

Antalya Havalimanı'nda da 8 ayda, geçen yıla göre 3 milyon 893 bin 614 yolcu artışı kaydedildi.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde, iç ve dış hat seferlerinde 17 milyon 645 bin 774 yolcunun hizmet aldığı Antalya Havalimanı'nda bu sene 8 ayda 21 milyon 539 bin 388 yolcu misafir oldu. Antalya Havalimanı'nda bu dönemde iç hatta 5 milyon 158 bin 157, dış hatta 16 milyon 381 bin 231 yolcu geliş-gidiş yaptı.

Türkiye'nin üç büyük havalimanını, bu yılın ocak-ağustos döneminde 90 milyon 27 bin 122 yolcu kullandı.

Böylece Atatürk, Sabiha Gökçen ile Antalya havalimanları, 2018'in 8 ayında ağırladığı yolcu sayısı bakımından Türkiye nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçları'nda, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi olarak açıklanmıştı.

 

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