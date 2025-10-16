Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul - Yalova kaç kilometre? İstanbul - Yalova arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul - Yalova kaç kilometre? İstanbul - Yalova arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul'un devasa beton ormanından ve bitmek bilmeyen trafiğinden sıyrılıp, Marmara'nın yeşil ve şifalı kıyılarına yapılan en popüler kaçış rotalarından biri... İstanbul'dan Yalova'ya uzanan yolculuk, pek çok kişi için hafta sonu huzurunun, termal suların ve doğayla buluşmanın başlangıcıdır. Bu kısa ama keyifli seyahati planlayanların ise ilk olarak yanıtını aradığı soru, "İstanbul - Yalova kaç kilometre?" ve bu mesafeyi aşmak için en mantıklı seçeneğin hangisi olduğudur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 10:48 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul - Yalova kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu güzergahın en ilginç özelliği, hedefe ulaşmak için sadece karayoluna mahkum olmamanızdır; denizin üzerinden süzülen hızlı feribotlar ve körfezi bir gerdanlık gibi geçen görkemli Osmangazi Köprüsü gibi modern alternatifler sunar.

        İSTANBUL - YALOVA ARASI MESAFE: KARA VE DENİZ YOLU FARKLILIKLARI

        İstanbul ile Yalova arasındaki mesafe, seçilen ulaşım yöntemine göre farklı şekillerde ifade edilir. Karayolu mesafesi, İzmit Körfezi'ni nasıl geçtiğinize bağlı olarak değişirken, denizyolu mesafesi de bir diğer önemli ölçüttür.

        • Karayolu (Osmangazi Köprüsü ile): İstanbul'un merkezinden (örneğin Kadıköy) yola çıkıp, İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) ve Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak Yalova merkeze ulaşan bir yolculuğun toplam karayolu mesafesi yaklaşık 90 ila 100 kilometre arasındadır. Bu, en modern ve en kesintisiz karayolu bağlantısıdır.
        • Karayolu + Feribot (Eskihisar-Topçular): İstanbul'dan karayoluyla Eskihisar iskelesine gidip, oradan arabalı vapurla Topçular'a geçerek Yalova'ya devam eden rota için kat edilen toplam karayolu mesafesi daha kısadır. Bu mesafe yaklaşık 55-65 kilometre civarındadır. Ancak bu rakama, İzmit Körfezi'nin denizden geçilen kısmı dahil değildir.
        • Denizyolu (Hızlı Feribot): Sadece yolcular için olan ve İstanbul'un Yenikapı gibi merkezi iskelelerinden kalkan hızlı feribotların (deniz otobüsleri) katettiği deniz yolu mesafesi ise yaklaşık 40 deniz mili, yani yaklaşık 75 kilometre kadardır.

        İSTANBUL - YALOVA ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ YÖNTEM NE KADAR SÜRER?

        REKLAM

        İstanbul ile Yalova arasındaki yolculuk süresi, seçilen yönteme göre büyük farklılıklar gösterir ve bu rota için "en hızlı" seçeneğin tanımı, yolculuğa nereden ve nasıl başladığınıza bağlıdır.

        • Hızlı Feribot (Yolcu-Sadece): Genellikle en hızlı toplu taşıma seçeneğidir. İDO veya BUDO ile yapılan deniz otobüsü yolculuğu, iskeleden iskeleye yaklaşık 1 saat 15 dakika sürer ve trafik derdi yoktur.
        • Özel Araç (Osmangazi Köprüsü ile): En hızlı karayolu seçeneğidir. İdeal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında tamamlanabilir.
        • Özel Araç (Eskihisar-Topçular Feribotu ile): Toplam yolculuk süresi, feribotun hareket saatine ve bekleme süresine bağlı olarak 1 saat 45 dakika ile 2 saat 30 dakika arasında değişir. Yoğun günlerde bu süre uzayabilir.
        • Otobüs: Şehirlerarası otobüsler genellikle Osmangazi Köprüsü'nü kullandıkları için, trafik ve terminal süreleri dahil olmak üzere yolculuk 1 saat 30 dakika ile 2 saat arasında sürer.

        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MÜ, ESKİHİSAR-TOPÇULAR FERİBOTU MU?

        REKLAM

        Özel araçla seyahat edenler için İzmit Körfezi'ni geçmenin iki popüler yolu vardır ve her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunur.

        Rota 1 - Osmangazi Köprüsü (Hız ve Konfor): Zamanı kısıtlı olan ve kesintisiz bir sürüş deneyimi isteyenler için idealdir. İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) üzerinden ulaşılan köprü, körfezi birkaç dakika içinde geçmenizi sağlar. Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusundan veya Kocaeli'den yola çıkanlar için büyük bir zaman avantajı sunar. Ancak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin, feribot seçeneğine göre daha yüksek maliyetli olduğu unutulmamalıdır.

        Rota 2 - Eskihisar-Topçular Feribotu (Nostalji ve Ekonomi): Daha ekonomik bir alternatif arayanlar ve yolculuğa keyifli bir deniz molası katmak isteyenler için feribot güzergahı idealdir. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Eskihisar iskelesinden kalkan feribotlar, yaklaşık 45 dakikalık bir deniz yolculuğuyla Yalova'nın Topçular iskelesine ulaşır. Bu mola, sürücünün dinlenmesini, yolcuların ise deniz havası almasını sağlar. Özellikle tatil dönemlerinde ve hafta sonları iskelelerde uzun kuyruklar oluşabilmesi ise bu rotanın en büyük dezavantajıdır.

        DENİZ OTOBÜSLERİ (İDO & BUDO)

        İstanbul'un trafik karmaşasından tamamen sıyrılmak isteyen ve aracı olmayan yolcular için en ideal ulaşım yöntemi, hızlı feribotlar ve deniz otobüsleridir.

        • İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri): İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Yenikapı ve Anadolu Yakası'ndaki Pendik gibi merkezi iskelelerden Yalova'ya düzenli olarak hızlı feribot seferleri düzenlemektedir. Bu seferler, konforlu ve hızlı bir yolculuk sunar.
        • BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri): Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen BUDO da, İstanbul'un Eminönü/Sirkeci iskelesinden Yalova'ya seferler düzenleyerek bir başka önemli alternatif oluşturur.

        Bu deniz yolculukları, Marmara Denizi'nin keyfini çıkararak, trafik stresi olmadan iki şehir merkezi arasında seyahat etmek için mükemmel bir fırsattır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"