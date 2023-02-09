Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı deprem can kaybına neden olurken İstanbul'da gözlemlenen deniz kaynaması endişeye neden oldu. Uzman isim, Kahramanmaraş depreminin beklenenen Büyük İstanbul depremini tetiklemeyeceğini açıklamıştı. Marmara Denizi'nde meydana gelen olayın ardından "Deniz kaynaması nedir, neden olur ve deniz kaynayınca ne olur, depreme neden olur mu?" soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, İstanbul Yenikapı deniz kaynamasının sebebi hakkında merak edilenler...