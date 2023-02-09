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İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, neden olur?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük deprem 10 ilde sarsıntıya neden oldu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından açıklanıyor. Uzman isimler, Kahramanmaraş Depremi'nin İstanbul'da beklenen depremi tetiklemeyeceğinin altını çizmişti. İstanbul Yenikapı'da gözlemlenen deniz kaynaması vatandaşların endişelerini artırdı. İşte, İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedeni hakkında merak edilen detaylar...

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  • İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, neden olur? Deniz kayınca ne olur, depreme işaret eder mi?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı deprem can kaybına neden olurken İstanbul'da gözlemlenen deniz kaynaması endişeye neden oldu. Uzman isim, Kahramanmaraş depreminin beklenenen Büyük İstanbul depremini tetiklemeyeceğini açıklamıştı. Marmara Denizi'nde meydana gelen olayın ardından "Deniz kaynaması nedir, neden olur ve deniz kaynayınca ne olur, depreme neden olur mu?" soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, İstanbul Yenikapı deniz kaynamasının sebebi hakkında merak edilenler...
  • İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, neden olur? Deniz kayınca ne olur, depreme işaret eder mi?

    İSTANBUL YENİKAPI'DA DENİZ KAYNAMASI GÖRÜNTÜLENDİ!

    İstanbul Yenikapı'da gözlemlenen deniz kaynaması görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Deniz kaynaması vatandaşlarda paniğe neden oldu. 
  • İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, neden olur? Deniz kayınca ne olur, depreme işaret eder mi?

    DEPREM SONRASINDA GÖZLEMLENMİŞTİ!

    2016 yılında Yeni Zellanda'da 7.8 ve 1969 yılında Portekiz'de meydana gelen 7.9'luk depremlerden sonra denizde kaynama ve fokurdama görüntüleri oluşmuştu.

     
  • İstanbul Yenikapı deniz kaynaması nedir, neden olur? Deniz kayınca ne olur, depreme işaret eder mi?

    DENİZ KAYNAMASI NEDİR, DEPREME İŞARET EDER Mİ?

    İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Gündüz hasarlı binalar ile ilgili de uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Zeki Gündüz ayrıca beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak da, “Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul’u etkilemesi pek mümkün değil” dedi. Yenikapı'daki deniz kaynamasının nedeni henüz bilinmezken depremle bir ilgisi olmadığının altı çizildi.

    *Haberin görselleri temsili olarak kullanılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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