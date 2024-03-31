İstanbul Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? İstanbul Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? İstanbul Eyüpsultan Belediye başkan adayları İstanbul Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Eyüpsultan Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Eyüpsultan yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:53 facebook

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