İstanbul Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? İstanbul Eyüpsultan Belediye başkanı kimdir? İstanbul Eyüpsultan Belediye başkan adayları
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi hangi partide? İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Eyüpsultan Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Eyüpsultan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Eyüpsultan yerel seçim sonuçları..
İstanbul Eyüpsultan BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanlığını 112330 alınan oy ve %49.11 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Deniz Köken kazanmıştır.
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %49.11
Cumhuriyet Halk Partisi %47.40
Saadet Partisi %2.34
Demokratik Sol Parti %0.51
Bağımsız Türkiye Partisi %0.27
Bağımsız Aday %0.23
Vatan Partisi %0.20
Bağımsız %0.18
İstanbul Eyüpsultan BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİDENİZ KÖKEN - AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı MİTHAT BÜLENT ÖZMEN - CHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı EMEL BİLENOĞLU - İYİ Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı SAİM MEHMET SUBAŞI - VATAN İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ENGİN BOZKUŞ - BĞMSZ İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı DÜZGÜN MERTOĞLU - TKP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı MEVLÜT KARSAVRAN - SP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı SUPHAN ÇELİK - HÜDAPAR İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı YÜKSEL DAYI - ABP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU - MP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı RECEP SARIAĞAÇ - HÜDAPAR İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı VEHBİ ŞÜKRANLI - ZP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı RASİH MUHAMMET DANIŞ - DEVA İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı İBRAHİM BAYRAKTAR - DSP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YANIK - BTP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ERCAN ÖZTEKİN - YTP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı LOKMAN ÇELİK - YENİDEN REFAH İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı BORA GÖKTEPE - ZP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ALİ YEDİTEPE - MEMLEKET İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAPLAN - Gelecek Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ADNAN ÖZTÜRK - DP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ALEYNA NUR KAYA - AB İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı AYFER ADEKA - HKP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı SERHAT DOĞRU - MİLLİYOL İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı BOZKURT ATAKAN ATLI - ZP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı ŞENOL KORKMAZ - DEVA İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı KEMAL KAHVECİ - BBP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı TURAN YILMAZ - EMEP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı MÜNİR EREN - Gelecek Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı TUĞBA MAYALIK - ANAP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı
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