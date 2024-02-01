Haberler Gündem İSTANBUL YOL DURUMU CANLI | 1 Şubat 2024 İstanbul trafik yoğunluk haritası ile anlık yol durum bilgisi

İstanbul'da anlık yol durumu: 1 Şubat 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası İstanbul yol durumu trafik haritası araştırması hız kazandı. İstanbul'da mesai çıkış saatinde her zamanki gibi yoğun bir trafik yaşanıyor. Araçlarıyla yola çıkmak üzere olanlar için TEM, otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu bilgisini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Şubat 2024 Perşembe canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:38 facebook

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İstanbul trafik ve yol durumu haritası günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.40 itibarıyla yüzde 58'i buldu. Peki, İstanbul'da trafik durumu nasıl? İşte, 1 Şubat 2024 Perşembe günü canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...

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İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ İstanbul trafik yoğunluk haritasına göre; saat 16.40 itibatıyla megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yüzde 54 olan trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 62 olarak belirtildi. Belgrad Kapı- Silivrikapı girişi, yapılan bakım onarım çalışması nedeni ile geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.