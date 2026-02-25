İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre 26 Şubat Perşembe günü İstanbul’da sıcaklıklar düşecek ve yer yer karla karışık yağmur görülebilecek. Marmara üzerinden gelen nemli hava ile Balkanlar’dan inen soğuk havanın etkisiyle, özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimali artıyor.

Çatalca, Silivri ve Başakşehir gibi ilçelerde kısa süreli beyaz örtü oluşabilir. Kar yağışının Çarşamba gecesi ile Perşembe sabah saatlerinde etkili olması, öğleye doğru ise zayıflaması bekleniyor.