İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den İstanbul için ayaz ve kar yağışı uyarısı!
Şubat ayının sonuna yaklaşırken İstanbullular ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, 26 Şubat'tan itibaren megakentte kuru soğuk ve ayaz etkili olacak. Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklıkları 7-8 derece birden düşecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelerde etkili olacak? İşte tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul’da karla karışık yağmur etkili olacak. Uzmanlar, megakentte sıcaklıkların aniden düşeceği konusunda vatandaşları uyardı. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul’a giriş yapmasının ardından, yüksek kesimlerde kar yağacağı ön görülüyor. Bu kapsamda “İstanbul’a ne zaman, hangi gün kar yağacak, kar tutacak mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL’A SOĞUK HAVA UYARISI
Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 26 Şubat 2026 tarihinde sıcaklıkların aniden düşeceği ve sert soğukların yaşanacağı ön görülüyor.
Gündüz 10 derece civarında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde 1 derece seviyesine kadar gerileyecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.
İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji tahminlerine göre 26 Şubat Perşembe günü İstanbul’da sıcaklıklar düşecek ve yer yer karla karışık yağmur görülebilecek. Marmara üzerinden gelen nemli hava ile Balkanlar’dan inen soğuk havanın etkisiyle, özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimali artıyor.
Çatalca, Silivri ve Başakşehir gibi ilçelerde kısa süreli beyaz örtü oluşabilir. Kar yağışının Çarşamba gecesi ile Perşembe sabah saatlerinde etkili olması, öğleye doğru ise zayıflaması bekleniyor.