        İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi programı

        27 Şubat 2026 Cuma günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin olacağı ilçe ve mahalleler duyuruldu. BEDAŞ, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki tam 24 ilçede 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 16:02
