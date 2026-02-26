İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi programı
27 Şubat 2026 Cuma günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin olacağı ilçe ve mahalleler duyuruldu. BEDAŞ, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki tam 24 ilçede 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Giriş: 26.02.2026 - 16:02 Güncelleme:
1
İstanbul elektrik kesinti programı belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da belli mahalle ve sokaklara elektrik verilmeyecek. Kesinti ie 6 saate yakın sürebilir. Peki 27 Şubat 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39