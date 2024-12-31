İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangisi ve alternatif güzergahlar nereler? 31 Aralık İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi
İstanbul Valiliği, 31 Aralık 2024'te kutlanacak yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini açıkladı. Bu yılbaşı gecesinde İstanbul"da 60 bin polis görev yapacak ve bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangisi ve alternatif güzergahlar nereler? İşte 31 Aralık trafiğe kapalı yollar listesi
Yılbaşı tedbirleri duyuruldu. 31 Aralık Salı günü İstanbul’da trafiğe kapalı yollarda açıklandı. Saat 14.00’ten itibaren ise İstiklal Caddesi ve buraya çıkan tüm yollar trafiğe kapanacak. Valilik kararıyla şehrin merkezine ağır tonajlı araçların girişine izin verilmeyecek. Peki 31 Aralık İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler?
İSTANBUL’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI, ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?
Yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar 31 Aralık 2024 Salı günü saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Kapanacak yollar ve bölgeler şu şekilde:
BEYOĞLU’NDA KAPANACAK YOLLAR
Beyoğlu’nda saat 14.00 itibariyla trafiğe kapanacak yollar şöyle:
- İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.
- Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır.
- Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır.
- Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır.
- Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır.
- Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır.
- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.
- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti kapatılacak.
- Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.
- Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.
- Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.
- İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır.
- Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır.
- Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.
- Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır.
- Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.
KADIKÖY'DE KAPANACAK YOLLAR
Kadıköy’de 14.00’te kapatılacak yollar
- General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
- General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi
- Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
- Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı Kesişimi
- Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi
- Badem Altı Sokak – Moda Caddesi Kesişimi
- Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
- Tuğlacı Emin Bey sokak – Cemal Süreya Sokak Kesişimi
- Damga Sokak – Mühürdar Bağı Sokak Kesişimi
- Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi
- Damga Sokak - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
- Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi
- İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)
- Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.
ŞİŞLİ'DE KAPANACAK YOLLAR
Şişli’de saat 14.00 itibarıyla kapanacak yollar
- Mim Kemal Öke Caddesi
- Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası.
- Abdi İpekçi Caddesi
- Bostan Sokak
- Atiye Sokak
- Altın Sokak
- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR
Beşiktaş’ta saat 14.00’te kapanacak yollar
- Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak - Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak Kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecektir.
ÖNEMLİ UYARILAR VE VATANDAŞLARA TAVSİYELER
İstanbul"da yılbaşı gecesi yapılacak kutlamalar ve yoğun etkinlikler nedeniyle trafik, güvenlik ve sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen yasaklara uymaları gerekiyor. Kapanan yollar ve yasaklar, trafiği daha düzenli hale getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulamaya konuluyor.
Sonuç Olarak, İstanbul'da yılbaşı gecesi için alınan tüm tedbirler, şehrin huzurlu bir şekilde 2025 yılına girmesini sağlamak adına titizlikle uygulamaya konulacak. Vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamamaları için belirtilen uyarılara dikkat etmeleri önemli.