ÖNEMLİ UYARILAR VE VATANDAŞLARA TAVSİYELER

İstanbul"da yılbaşı gecesi yapılacak kutlamalar ve yoğun etkinlikler nedeniyle trafik, güvenlik ve sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen yasaklara uymaları gerekiyor. Kapanan yollar ve yasaklar, trafiği daha düzenli hale getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulamaya konuluyor.

Sonuç Olarak, İstanbul'da yılbaşı gecesi için alınan tüm tedbirler, şehrin huzurlu bir şekilde 2025 yılına girmesini sağlamak adına titizlikle uygulamaya konulacak. Vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamamaları için belirtilen uyarılara dikkat etmeleri önemli.