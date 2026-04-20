İstanbul’da kuyumculuk yapan adam işe gitmedi... Evinde ölü bulundu
İstanbul'da kuyumculuk yapan Orkun Kayapınar'ın işe gitmemesi üzerine yakınları kendisine ulaşamayınca eve gitti. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Kayapınar'ı yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Kayapınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi
Avcılar'da yakınları ve çalışanlarının kendisinden haber alamaması üzerine polise başvurduğu kuyumcu Orkun Kayapınar (34), evinde ölü bulundu.
İŞE GİTMEDİ
DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Orkun Kayapınar, 18 Nisan Cumartesi günü işe gitmedi.
ARAMALARA DÖNMEYİNCE YAKINLARI İHBAR ETTİ
Kayapınar'ın telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
POLİS EŞLİĞİNDE GİRDİLER
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri polis eşliğinde daireye girdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Kayapınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKIN ZAMANDA DOKTORA GİTMİŞ
Yakınlarına bir süre önce göğüs ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini söylediği öne sürülen Kayapınar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
İşlemlerin tamamlanmasının ardından Orkun Kayapınar, Avcılar Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.