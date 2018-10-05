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Bahis yapıp araca çocuk almışlar
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İstanbul’da tüneli kapatan magandalar adliyeye böyle götürüldü

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde önce 'drift' yapan, ardından da tüneli trafiğe kapatarak lastik yakan lüks araçlı magandalar, gözaltına alınmalarının ardından polis ekiplerince ters kelepçelenerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan magandalardan 2’si adli kontrol şartıyla, diğer 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

05.10.2018 - 10:21 | Güncelleme: İHA

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen geçtiğimiz günlerde lüks otomobilli magandalar dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yapıp daha sonra tünele girmişti. Burada da trafiği kesen magandalar, lastik yakarak ortalığı dumana boğmuştu. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar, görüntüleri bir de sosyal medyadan yayınlamıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakalarından tespit ettikleri galerici Ünal T. (33) ve kafeterya sahibi Teoman D.’yi (28) gözaltına almıştı. Ehliyetlerine el konulan magandalara “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesilmişti.

“YANAN HAYALLERDİ" DİYEREK DALGA GEÇMİŞLERDİ 

İHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardında sivil trafik ekipleri tarafından Şişli Asayiş Büro Amirliğine sevk edilen magandalar, gazetecilerin sorularına “Yanan hayallerdi, siz lastikleri gördünüz” diyerek bir de dalga geçmişlerdi. Polis aracına bindirilerek büroya sevk edilen magandalar geceyi nezarethanede geçirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda “suçu ve suçluyu övmek” suçundan Özer İ. ve Faruk H.’yi de gözaltına aldı.

BAHİS YAPIP ARACA ÇOCUK ALMIŞLAR

Sosyal medyaya yüklenen görüntüleri analiz eden polis, şov esnasında magandaların aracında bir çocuğun daha olduğunu tespit etti. Ayrıca polis, şov öncesi bir kafeteryada toplanan magandaların, tünelde kaç saniyeliğine lastik yakacakları üzerine de bahis yaptıklarını belirledi. İncelemeler sonucunda magandaların dosyaları detaylı bir şekilde fotoğraflandırılarak hazırlandı. Ayrıca bahis yapmaları nedeniyle magandalara, “kabahatler kanunu” gereğince para cezası kesildi.

TERS KELEPÇEYLE ADLİYEYE GİRDİLER

Öte yandan polis ekiplerince bürodan çıkartılan magandalar, “Suçu veya suçluyu övme” ve “araçla kişilerin canını tehlikeye atmak” suçlarından adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen magandaların adliyeye sokuldukları esnada ters kelepçelendikleri görüldü. Burada mahkemeye çıkartılan magandalardan Ünal T. ve Teoman D. adli kontrol şartıyla, Özer İ. ve Faruk H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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