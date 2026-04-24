        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da uluslararası piyano festivali başlıyor

        İstanbul’da uluslararası piyano festivali başlıyor

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:20
        SUNART•İST ve Işık Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde yapılacak festival, ustalık sınıfları ve yarışma programlarını kapsayacak. Festival kapsamında konserler ve ustalık sınıfları 4-5 Haziran’da, yarışma ise 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek.

        Tek aşamalı ve canlı performans esasına dayalı yarışma, 6-25 yaş aralığındaki katılımcılara farklı yaş kategorilerinde sahne imkanı sunacak. Ayrıca piyano düeti kategorisi de yarışma kapsamında yer alacak.

        Festivalde farklı yaş gruplarına yönelik performans kategorilerinin yanı sıra “en iyi barok eser yorumu”, “en iyi klasik dönem eseri yorumu”, “en iyi çağdaş eser yorumu” ve “gelecek vadeden sanatçı” gibi özel ödüller verilecek.

        Etkinlik kapsamında 5 Haziran 2026’da saat 15.00’te Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Oditoryumu’nda gala konseri düzenlenecek. Girişin ücretsiz olacağı konserde, SUNART•İST 2025 Uluslararası Piyano Yarışması’nda ödül kazanan genç piyanistler senfonik orkestra eşliğinde sahne alacak.

        Konserde Özgür Deniz Akbay, Leila Orhan, Hediye Yücel, Çağın Ata Ekici, Elif Anastasia Çavdar, Almina Yücel, Hamit Erdem Özpolat, Aylin Kılıç, Barış Tümkaya ve Duru Ercoşkun’dan oluşan genç sanatçılar klasik müzik repertuvarından eserler seslendirecek. Programda Franz Schubert, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ve Fazıl Say gibi bestecilerin eserleri yer alacak.

        Konser, orkestra şefi Orhun Orhon yönetiminde gerçekleştirilecek. Gecenin finalinde ise Kırgızistan Devlet Sanatçısı unvanına sahip piyanist Talgat Arakeev sahne alacak.

        Işık Üniversitesi’nin 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, genç müzisyenlere orkestra eşliğinde sahne deneyimi kazandırmayı amaçlayan önemli bir sanat platformu olarak öne çıkıyor.

        Öte yandan yarışma ve festival için başvuruların 1 Mayıs 2026 tarihine kadar devam ettiği bildirildi.

