İstanbul’dan Uludağ manzarası böyle görüntülendi

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar sahilinden yaklaşık 100 kilometre kuş uçuşu mesafede bulunan Uludağ zirvesi, uygun hava koşulları sayesinde dron ile görüntülendi. Nadir rastlanan atmosferik netlik sayesinde İstanbul’dan Uludağ’ın zirvesi belirgin şekilde gözlemlendi.

Marmara Denizi üzerinden kaydedilen görüntülerde, deniz trafiğiyle birlikte arka planda yükselen karlarla kaplı Uludağ dikkat çekti.

Özellikle Uludağ’ın zirvesinde yer alan kar örtüsünün seçilebilmesi, görüş mesafesinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu tür görüntülerin oluşmasında düşük nem oranı, yağış sonrası temiz hava ve rüzgarın etkisiyle atmosferdeki partiküllerin dağılmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Bu şartların bir araya gelmesiyle görüş mesafesinin 100 kilometreye kadar ulaşabildiği ifade ediliyor. Beylikdüzü Gürpınar ile Uludağ zirvesi arasındaki kuş uçuşu mesafenin yaklaşık 100 ila 110 kilometre arasında değiştiği değerlendirilirken, kaydedilen görüntüler İstanbul’dan Bursa’ya uzanan geniş bir görüş hattını ortaya koydu. Uludağ manzarası ile birlikte Marmara Denizinde seyreden gemiler aynı karede görüntülendi.