İstanbullu Gelin dizisinin 62. son bölümü geçtiğimiz Cuma günü Star TV ekranlarına geldi. Son bölümün ardından seyirciler 63. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. İstanbullu Gelin son bölümde; Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kaldı. İşte, İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem’in vereceği karar Boranlar için büyük bir sürpriz olacak…

Fikret, Sedef’ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Fikret, eldeki bilgileri Faruk’la paylaşınca Ülfet için bambaşka bir dönemin başlayacağı netleşir. Adem’in vereceği karar ise Boranlar için büyük bir sürpriz olacaktır…

İstanbullu Gelin, 63. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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