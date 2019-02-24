Star TV ekranlarının sevilen dizisi İstanbullu Gelin, 3. sezonunda final yaparak ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı günden itibaren seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip edilen dizinin final tarihi de belli oldu. İşte, İstanbullu Gelin final bölümü tarihi....

İSTANBULLU GELİN NE ZAMAN, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İstanbullu Gelin 31 Mayıs 2019’da yayınlanacak final bölümü ile ekranlara veda edecek. Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı dizinin yeni etkili konuların bulunamamasından dolayı final yapacağı iddia ediliyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

İpek ve Fikret’in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya, Fikret’in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir. Süreyya’nın, İpek - Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır. Senem, Süreyya ve Dilara’nın kızlar gecesi Adem’in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet’in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan’ın da bir adım atmasına sebep olur.