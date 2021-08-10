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İstanbullular dikkat: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası son dakika su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 10 Ağustos Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintilerini paylaştı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ağustos İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

İstanbullular dikkat: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 10 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

10 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levazım Mah,Levent Mah,Kuruçeşme Mah,Kültür Mah,Ulus Mah[Ambarlıdere Mah],Yıldız Mah,Mecidiye Mah,Nisbetiye Mah,Konaklar Mah,Balmumcu Mah,Bebek Mah,Akat Mah,Arnavutköy Mah,Etiler Mah,Gayrettepe Mah,Cihannuma Mah,Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Gültepe Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Baltalimanı Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Mesrutiyet Mah,Harbiye Mah,Esentepe Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah
Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Levent-Mecidiyeköy-Etiler 700 Mm Çelik Hat Üzerinde Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.08.2021 07:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 10 AĞUSTOS

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