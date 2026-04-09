İstanbulspor: 0 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. 84. dakikada Cheikne Sylla'nın attığı golle ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran lider Erzurumspor FK, puanını 75'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 40 puanla tamamladı.
Giriş: 09.04.2026 - 22:11
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada Cheikne Sylla attı.
Bu sonuçla beraber üst üste 4. kez galip gelen lider Erzurumspor FK, puanını 75'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan İstanbulspor ise 40 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Sivasspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Boluspor'u ağırlayacak.
