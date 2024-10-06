İstanbulspor: 0 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti ve puanını 16'ya yükselterek lider oldu. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Ryan Mendes (2) ve Cihat Çelik attı. İstanbulspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 06.10.2024 - 20:56 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:56 facebook

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