İstanbulspor: 0 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti ve puanını 16'ya yükselterek lider oldu. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Ryan Mendes (2) ve Cihat Çelik attı. İstanbulspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 36'da Ryan Mendes, 63. dakikada Cihat Çelik attı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 16'ya yükseltti ve lider oldu. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Sakaryaspor'a konuk olacak.