        İstanbulspor: 1 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

        İstanbulspor: 1 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor sahasında Iğdır FK'yı ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 27.02.2026 - 22:14
        Iğdır FK deplasmanda kazandı

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı

        İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Dk. 78 Cham), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Aroujo), İsa Dayaklı (Dk. 78 Vefa Temel), Yusuf Ali Özer, Sambissa (Dk. 46 Mamadou), Krstovski (Dk. 46 Mustafa Sol)

        Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Tunahan Ergül), Atakan Çankaya, Tsunami, Ali Yaşar, Robin Yalçın, Doh, Ahmet Engin (Dk. 78 Bacuna), Loshaj (Dk. 90+1 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk. 59 Mendes), Koita (Dk. 78 Bruno)

        Goller: Dk. 45+2 Fofana, Dk. 48 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Doh, Dk. 54 Robin Yalçın, Dk. 67 Ahmet Engin, Dk. 88 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 67 Alp tutar (İstanbulspor)

        Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı -1

        Avcılar'da İBB sosyal tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

