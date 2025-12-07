Habertürk
        İstanbulspor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        İstanbulspor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda David Sambissa ile Vefa Temel'in golleriyle 1-0'dan geri dönen İstanbulspor, ligdeki 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 18'e yükseltti. Sivasspor ise haftayı 20 puanla tamamladı.

        Giriş: 07.12.2025 - 21:01 Güncelleme: 07.12.2025 - 21:01
        İstanbulspor, ligde 9 maç sonra kazandı!
        Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Sarı Siyahlılar'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 58'de David Sambissa ve 79. dakikada Vefa Temel atarken, konuk ekibin tek golünü ise 17. dakikada Emirhan Başyiğit kaydetti.

        İstanbulspor, 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 18'e çıkardı. Sivasspor ise 20 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Sarıyer'le karşılaşacak. Sivasspor, Çorum FK'yı ağırlayacak.

