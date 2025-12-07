İstanbulspor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda David Sambissa ile Vefa Temel'in golleriyle 1-0'dan geri dönen İstanbulspor, ligdeki 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 18'e yükseltti. Sivasspor ise haftayı 20 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Sarı Siyahlılar'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 58'de David Sambissa ve 79. dakikada Vefa Temel atarken, konuk ekibin tek golünü ise 17. dakikada Emirhan Başyiğit kaydetti.
İstanbulspor, 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 18'e çıkardı. Sivasspor ise 20 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Sarıyer'le karşılaşacak. Sivasspor, Çorum FK'yı ağırlayacak.