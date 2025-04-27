İstanbulspor: 5 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, evinde Pendikspor'u 5-2 mağlup etti. Tarık Tekdal (kk), Gaoussou Kyassou Diarra (2), Florian Loshaj ve Özcan Şahan'ın golleriyle kazanan İstanbulspor, puanını 58'e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala 5. sırada yer alarak Play-off'a bir adım daha yaklaştı. Pendikspor ise haftayı 45 puanla 15. sırada tamamladı.

Habertürk Giriş: 27.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL