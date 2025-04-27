İstanbulspor: 5 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, evinde Pendikspor'u 5-2 mağlup etti. Tarık Tekdal (kk), Gaoussou Kyassou Diarra (2), Florian Loshaj ve Özcan Şahan'ın golleriyle kazanan İstanbulspor, puanını 58'e yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala 5. sırada yer alarak Play-off'a bir adım daha yaklaştı. Pendikspor ise haftayı 45 puanla 15. sırada tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, evinde Pendikspor'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-2'lik skorla İstanbulspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'de Tarık Tekdal (kk), 31 ve 73'te Gaoussou Kyassou Diarra, 38'de Florian Loshaj ve 89. dakikada Özcan Şahan attı. Konuk ekibin gollerini ise 18'de Emeka Friday Eze ve 71. dakikada Stelios Kitsiou kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 2 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 58'e çıkardı.
Pendikspor ise 45 puanda kaldı ve ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.