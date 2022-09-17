Evinde oynadığı son üç lig maçını kaybeden İstanbulspor ise en üst lig tarihinde sadece bir kez üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldı.

İki takım daha önce 48 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar 30 kez galip gelirken sarı-siyahlılar 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 14 maç ise eşitlikle sonuçlandı. İstanbulspor bu maçlarda 31 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş 78 golle karşılık verdi.