GOL: 8' N'Koudou
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STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN Sports 1
İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, Emir Kaan Gültekin, İbrahim Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Osman Zeki Korkmaz
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
Geçtiğimiz hafta Sivas'tan 1 puanla dönen Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.
6. haftayı Medipol Başakşehir yenilgisiyle geçiren Beşiktaş ise teknik direktörü Valerien Ismael'in cezalı olduğu maçtan 3 puanla ayrılarak zirvedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
İstanbulspor'a konuk olduğu son sekiz lig maçının altısını kazanan Beşiktaş, aldığı galibiyetlerin tamamında 2'den fazla gol attı.
Evinde oynadığı son üç lig maçını kaybeden İstanbulspor ise en üst lig tarihinde sadece bir kez üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldı.
İki takım daha önce 48 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar 30 kez galip gelirken sarı-siyahlılar 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 14 maç ise eşitlikle sonuçlandı. İstanbulspor bu maçlarda 31 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş 78 golle karşılık verdi.
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