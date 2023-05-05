İstanbulspor'dan Vodafone Park talebi

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile iç sahada karşılaşacak olan İstanbulspor bu mücadeleyi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak isterken UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde stat zemininde sorun yaşanmaması için bu talep karşılık bulmadı.

Sarı-siyahlılar daha sonra Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması için girişimlerde bulunurken bu talep de henüz istedikleri gibi sonuçlanmış değil. Beşiktaş cephesi ise bu talebe olumsuz yaklaşıyor.

Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor - Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.