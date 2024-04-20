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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor'dan TFF'ye sert tepki! - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor'dan TFF'ye sert tepki!

        Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak Süper Lig'den düşmesi kesinleşen İstanbulspor, karşılaşma sonrası bir açıklama yayımlayarak TFF'ye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 21:13 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:13
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        İstanbulspor'dan TFF'ye sert tepki!
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        İstanbulspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak sezonun bitimine 5 maç kala 1. Lig'e düştü. Sarı-siyahlı kulüp, karşılaşmanın ardından yayımladığı mesajla TFF'ye tepki gösterdi.

        İşte İstanbulspor'dan yapılan açıklama:

        "GÖZÜN AYDIN TFF!

        Sezon başından bugüne kadar kulübümüzün planlı bir şekilde yaşadığı adaletsizlikler ne yazık ki bugün de devam etmiş, kulübümüzün hakem hatalarıyla kaybettiği onlarca puana bir yenisi daha eklenmiştir.

        Bizler bu kararlara şaşırmıyoruz. Ama alın teri ile mücadele eden oyuncularımızın, gecesini gündüzüne katarak büyük fedakarlıklarla çalışan personelimizin, bizlere gönül veren taraftarımızın umutlarının bilinçli olarak yok sayılmasının Türk futbolu ve İstanbulspor Camiası adına üzüntüsünü yaşıyoruz.

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        Elbette TFF ve Kurullarının vicdani bir yaklaşım sergilemesini bekleme gafletinde değiliz; lakin TFF ve Kurullarının adalet, vicdan gibi kavramları kaybettiği halde o koltuklarda hala nasıl oturabildiklerini idrak edemiyoruz.

        Bugün birilerinin düşlediği şekilde Süper Lig'e veda etmiş olabiliriz ancak biz kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olmaya, doğru bildiğimizi her yerde söylemeye ve sizin gerçek yüzünüzü her fırsatta ortaya çıkarmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz düştüğümüz yerden çıkarız ama siz ASLA içine düştüğünüz bataklıktan çıkamayacak, hayatınız boyunca bu utançla çırpınıp duracaksınız!

        TFF ve Kurullarına rağmen hiçbir şekilde mücadelesinden vazgeçmeyen İstanbulspor'umuz, Süper Lig'de olduğu gibi TFF 1. Lig'de de tarihine yakışır şekilde mücadelesini sürdürmeye, Türk gençlerine güvenmeye, Türk futboluna çağdaş normlarla eşlik edip ülke futboluna katkıda bulunmaya devam edecektir.

        Onuruyla mücadele eden tüm kulüplerimize hedefleri doğrultusunda başarılar diliyor, Türk futbol kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz."

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