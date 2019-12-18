Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbulspor'a konuk oluyor.
İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE
SAAT: 20.45
HAKEM: Emre Malok
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
YAYIN: A Spor
İSTANBULSPOR: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar
TEKNİK DİREKTÖR: Fırat Gül
FENERBAHÇE: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt
TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal
Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.
İLK MAÇTA NELER OLDU?
15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahasının solunda Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda, top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.
16. dakikada Fenerbahçe, 2. golü buldu. Santra vuruşundan sonra savunmaya baskı yaparak topu kazanan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı Muric'e attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muric, müsait durumdaki Ferdi'ye topu gönderdi. Ferdi de topu boş kaleye attı: 2-0.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
71. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Muric, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.
88. dakikada sol kanattan ceza sahasında çizgiye inen Muhammed Gümüşkaya, topu kale sahasının önünde Zajc'a çıkardı. Zajc düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.
Karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-0 kazandı.
FERDİ GÖZ DOLDURMUŞTU
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor karşısındaki etkili futboluyla göz doldurdu.
Geçen sezon transfer olduğu sarı-lacivertli takımla ilk kez 11'de sahaya çıkma fırsatı yakalayan Ferdi, şansını iyi değerlendirdi.
Deniz Türüç'ün attığı golün pasını atan Ferdi, Fenerbahçe'nin ikinci golünü de filelere gönderen isim oldu.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'DAN ASİST
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki bir diğer futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, son 10 dakikada oyuna girerek skora katkıda bulundu.
Maçın 80. dakikasında Mauricio Isla'nın yerine oyuna dahil olan Muhammed, Zajc'ın attığı golün pasını verdi.
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