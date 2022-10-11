GALATA KULESİ

Bir İstanbul klasiği olan galata kulesi romantik çiftlerin ilk duraklarından birisi. Aynı zamanda turistik açıdan da çok insan çeken galata kulesi manzarasıyla neredeyse bütün İstanbul’u görüyor. Galata kulesinin rivayetini bilmeyen yoktur, galata kulesine beraber çıkan sevenler bir ömür mutlu olur ve evlenirler. Bu yüzden galata kulesinde edilen evlenme teklifleri de meşhurdur.