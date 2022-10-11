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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevdiğiniz ile vakit geçirebileceğiniz İstanbul’un en romantik mekanları!

Yeditepe İstanbul’un keşfedilecek ve görülecek yerleri saymakla bitmez. İstanbul’da çiftlerin özel anlarını paylaşabileceği ve evlenmeyi düşünenlerinin tekliflerini gerçekleştirebileceği özel yerleri derledik.

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  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    ATATÜRK ARBORETUMU 

    Özel ağaçların yetiştirildiği Arboretum her mevsiminde ayrı bir güzel. Piknik alanları, sessizliği, ağaç çeşitliliği ve doğasıyla Atatürk Arboretum’mu favori romantik mekanlarımızdan birisi.

     
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    Pazartesi günleri kapalı olan Atatürk Arboretum'u, diğer günlerde 08:30 -17:00 saatlerinde hizmet veriyor. Ayrıca su dışında yiyecek götürmek yasak aklınızda bulunsun.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    RUMELİ HİSARI

    İstanbul’un tarihi surlarından birisi olan Rumelihisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Görülmeye değer bir eser olan Hisar anılarınız arasında yer alabilir.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    GÜLHANE PARKI

    Osmanlı İmparatorluğu döneminde dış bahçe olarak kullanılan Gülhane Parkı, yine vakti zamanında pek çok şiir ve şarkıya konu olmuştur.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    EMİRGAN KORUSU

    İstanbul’un özellikle ilkbahar aylarında görülmeye değer açık alanlarından birisi olan Emirgan Korusu, yürüyüş parkuru sosyal tesisleri ve piknik alanlarıyla tercih edilmesi gereken yerler arasında.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    Koru saat 07:00 - 23:00 arasında hizmet veriyor. Ancak koru içerisinde yer alan Pembe köşk, Sarı köşk ve Beyaz köşk 09:00 - 23:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    KIZ KULESİ

    Eski efsanesi ve tarihiyle kız kulesi anılarınızı paylaşmak için güzel bir tercih olabilir. Şuan da restorasyonda olan kız kulesinin içerisine girilemese de Salacak sahilinin görülmeye değer manzarası fotoğraflarınızda yer alabilir.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    OTAĞTEPE PARKI

    İstanbul’un boğaz manzaralı parklarından birisi olan Otağtepe Parkı’ında manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Sonbaharda kurumuş yapraklarıyla, ilkbaharda renkli çiçekleriyle beraber Otağtepe Parkı’nda uzun yürüyüşler yapabilirsiniz.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    Otağtepe parkı yaz aylarında 10:30 ile 17:30 arasında hizmet veriyor, ancak kışın bu saatler değişebiliyor.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    ÇAMLICA TEPESİ

    Yeşilcam filmlerine konu olan eşsiz manzarası ile Çamlıca tepesi çiftlerin özel anlarını paylaşmaları için güzel bir seçim olabilir. Tepenin boğaz manzarasının tadını çıkarırken romantik anlar yaşayabilirsiniz. 
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    Ayrıca Çamlıca tepesinin içerisinde yiyecek ve içecek restoran, kafeleri de bulunuyor.
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    GALATA KULESİ

    Bir İstanbul klasiği olan galata kulesi romantik çiftlerin ilk duraklarından birisi. Aynı zamanda turistik açıdan da çok insan çeken galata kulesi manzarasıyla neredeyse bütün İstanbul’u görüyor. Galata kulesinin rivayetini bilmeyen yoktur, galata kulesine beraber çıkan sevenler bir ömür mutlu olur ve evlenirler. Bu yüzden galata kulesinde edilen evlenme teklifleri de meşhurdur.

     
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    Ancak bilinmeyen rivayetlerden birisi şudur galata kulesine çıkarken önünde bir engel oluşan çiftler kule tarafından istenmemektedir veya çiftlerin ilişkisinin uzun sürmeyeceğine dair rivayetler dolanır.

    Galata kulesi 08:30 – 22:00 saatleri arasında açıktır.

     
  • İstanbul’un en romantik mekanları neresi? İstanbul'da evlilik teklifi edilecek yerler?

    PİERRE LOTİ TEPESİ

    Pierre Loti ve Hatice’nin aşkı hiçbir zaman bir araya gelememiş olsa da, İstanbul’un meşhur tepelerinden birisinde hatırları anılacak. Hatice’ye olan aşkından sıklıkla bu tepede kahvesini yudumlayan Pierre Loti  gibi sizlerde kahvenizi içerek güzel anılar paylaşabilirsiniz.

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