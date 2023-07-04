İşte 10 - 16 Temmuz tarihleri arasında AKM!

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Atatürk Kültür Merkezi'nde 10 - 16 Temmuz tarihleri arasında öne çıkan etkinlikler şu şekilde

ANADOLU ATEŞİ // 10 TEMMUZ // AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU // 20.30

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, hemen hemen her yöreden derlenmiş 3.000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün proje Anadolu Ateşi, AKM’de yanmaya devam ediyor. Her gösteriminde yoğun ilgiyle karşılanan özel performans, 10 Temmuz Pazartesi akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak. Bugüne kadar 85 ülkede 3500 gösteri ile 20 milyonu aşan sanatsever tarafından izlenen Anadolu Ateşi, AKM misafirlerine halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek modern standartlarda kültürel şölen yaşatmaya devam edecek.

NERMİN BİR AŞK HİKAYESİ // 14 TEMMUZ // AKM TİYATRO SALONU // 19.00, 20.30

Atatürk Kültür Merkezi, sanatseverleri 14 Temmuz Cuma akşamı AKM Tiyatro Salonunda “Nermin Bir Aşk Hikayesi” dans tiyatrosuyla buluşturuyor. 1900’lü yıllarda Endülüs’te başlayıp Anadolu’ya uzanan farklı iki kültürün insanları olan Nermin ve Jacop’un aşk hikayesini İstanbul izleyicisine aktaracak olan oyun aynı zamanda kendini arayanların bir içsel yolculuğuna dönüşüyor. Flamenko, Türk Halk dansları, bale ve modern dans sentezlerinin yer aldığı performans Metehan Gözütok imzası taşıyor. Nazlı Masatçı’nın hikâye anlatıcılığını üstlendiği dans tiyatrosunda Nermin rolünü Rasime Öktem canlandırıyor.

SÜPER AİLE DE LUCA // 15 TEMMUZ // AKM TİYATRO SALONU // 19.00

AKM, 15 Temmuz Cumartesi akşamı ‘’Süper Aile De Luca Müzikali’’ ile sezonu kapatıyor. AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek müzikal; kahramanları, fantastik hikayesi, dans performansları ve müzikleriyle hem çocukları hem ailelerini unutamayacakları bir serüvene çıkarıyor. Şaşırtıcı dönüşümler içeren hikayesiyle hafızalara kazınacak gösteri, insanın karşılaştığı tüm engelleri, sevgi ve umutla aşabileceğini eğlenceli bir şekilde aktarıyor.

AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİNDE BU HAFTA

YAZARLIK ATÖLYESİ // 11 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, yazıya ilgi duyan çocuklar için ‘Yazarlık Atölyesi’ düzenliyor. 8 -11 yaş aralığındaki ‘geleceğin yazarları’, bu keyifli atölyede hayal güçlerinin sınırlarını zorlayıp farklı tür ve metotlarla yeni hikayeler kaleme alacak.

İLK SAHNEM OYUNCULUK ATÖLYESİ // 11 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM, 7-12 yaş aralığındaki çocukları ‘İlk Sahnem Oyunculuk Atölyesi’nde ağırlıyor. Çocukları tiyatronun temel prensipleriyle tanıştıran atölye, katılımcıların potansiyellerini keşfetmelerine destek oluyor. Deneyimli drama eğitmenleri eşliğinde interaktif eğitimlerin de yer aldığı atölye toplam 6 dersten oluşuyor. Rol yapma, jest, mimik ve beden dilini kullanma, diksiyon gibi temel oyunculuk becerilerini öğrenen çocuklar, atölyenin sonunda küçük bir performans sergileme fırsatı da yakalıyor.

İLK SAHNEM PANTOMİM ATÖLYESİ// 11 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

AKM’de 4-6 yaş grubu çocuklar için tasarlanan ‘İlk Sahnem Pantomim Atölyesi’ başlıyor.11 Temmuz Salı günü başlayacak atölyede çocuklar jestler, mimikler, beden hareketleri ve ifadeler gibi pantomim becerilerini öğrenerek, kendi hikayelerini anlatmayı öğreniyor. 6 derslik eğitim programının sonunda katılımcılar, küçük bir gösteriyle ailelerinin ve arkadaşlarının karşısına da çıkıyor.

RESİM ATÖLYESİ // 12 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

Yaz tatili boyunca çocukları sanatın farklı disiplinleriyle buluşturan AKM, 12 Temmuz Çarşamba günü 7-11 yaş aralığındaki genç yetenekler için Resim Atölyesi düzenliyor. Metin Ceyran’ın eğitmenliğinde farklı sanat akımlarını keşfeden çocuklar, fırça ve palet kullanma becerilerini geliştirip, renklerin uyumunu öğreniyor. 4 ders süren atölyede çocuklar kendi imzalarını taşıyan özgün sanat eserleri yaratarak, kişisel sergilerini oluşturuyor.

İLK SAHNEM PERKÜSYON ATÖLYESİ // 12 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM, 7-11 yaş aralığındaki ziyaretçilerine özel ‘İlk Sahnem Perküsyon Atölyesi’ ile yepyeni deneyimlerin kapısını açıyor. Atölyeye katılan çocuklar temel ritmik beceri ve yeteneklerini geliştirip perküsyonla tanışıyor. 6 ders süren atölye sonunda çocuklar, küçük bir performans sergileme fırsatı da elde ediyor.

RESİM ATÖLYESI İLK SERGİM // 12 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM, çocukların hayal güçlerini ve sanatsal becerilerini geliştirmek için gerçekleştirdiği atölyelere, ‘Resim Atölyesi İlk Sergim’ etkinliğini de ekledi. 4-6 yaş aralığındaki ‘geleceğin ressamları’, atölye kapsamında resim yapma tekniklerini öğreniyor, farklı renk ve malzemeleri keşfediyor. 4 dersten oluşan atölye sonunda çocuklar ilk kişisel sergilerini aileleri, arkadaşları ve diğer öğrenciler önünde sergilemenin heyecanı yaşıyor.

İLK SAHNEM MİNİ MÜZIK ATÖLYESİ// 12 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

AKM, 4 -6 yaş aralığındaki miniklerin müziğe olan ilgilerini beslemek ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla ‘İlk Sahnem Mini Müzik Atölyesi’ düzenliyor. Çocukların şarkılar söyleyip, farklı enstrümanları keşfedecekleri atölye 6 ders sürüyor. Katılımcılar atölyenin sonunda müzikal yeteneklerini küçük bir performansla sergiliyor.

RİTİM ATÖLYESİ // 13-14-15-16 TEMMUZ //AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00, 13.00, 15.00, 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen ‘Ritim Atölyesi’, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölye, çocukların içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarmaları için güzel bir fırsat yaratıyor.

EBEVEYN-ÇOCUK MÜZİKLE TANIŞIYORUM // 13-14-15-16 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00, 16.00, 16.00, 15.00

Atatürk Kültür Merkezi, 2-4 yaş aralığındaki minik ziyaretçilerinin gelişimine katkı sağlamak adına ‘Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum Atölyesi’ düzenliyor. Minikler, ebeveynleriyle katıldıkları bu atölyede vurmalı çalgıları kullanarak, renklerle, çeşitli görsellerle oyunlar oynuyor ve müziğe eşlik ediyor. Bu atölyede çocukların tempo algıları ve psikomotor becerileri gelişirken, birlikte hareket etme duyguları da artıyor.

ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ // 13-14-15 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00, 14.00, 16.00

Çocukları erken yaşta müzikle tanıştıran atölye, davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde eğitmen Eda Kocatürk’ün yönetiminde gerçekleşen atölyede müzikle tanışan çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor.

İLK SAHNEM DANS ATÖLYESİ// 13 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM, 7 -11 yaş aralığındaki çocukların içlerindeki dansçıyı ortaya çıkarmasına ‘İlk Sahnem Dans Atölyesi’ ile destek oluyor. Çocuklar 6 ders süren atölyede doğru duruş, zarif adımlar ve yaratıcı koreografiler gibi incelikleri öğreniyor, müziğin ritmiyle uyum içinde dans ediyor. Çocuklar atölye sonunda küçük bir performans da sunuyor.

İLK SAHNEM UKULELE ATÖLYESİ // 14 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezi, 7 -11 yaş aralığındaki çocukları ukulelenin büyülü dünyasını keşfe çağırıyor! Atölyede çocuklar temel tekniklerden başlayarak parmak pozisyonları, akor geçişleri ve ritimler gibi teknikleri öğreniyor, şarkıları ukulele eşliğinde çalmanın keyfini yaşıyor. 6 dersten oluşan atölye sonunda çocuklar bir de performansa imza atıyor.

RESİM SEVİNCİ // 15 – 16 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

‘Metin Ceyran ile Resim Sevinci’, AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Farklı temalarda benzersiz resimlere imza atan 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktarırken, zengin iç dünyalarını da boyayla dışa vuruyor.

RESİMLE TANIŞIYORUM // 15 – 16 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ //13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde Metin Ceyran’ın eğitmenliğinde düzenlenen ‘Resimle Tanışıyorum’ atölyesi, 4-6 yaş arasındaki minikleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çocuklar her atölyede farklı bir temayla resimler yapıyor. Hayal güçlerini resmin gücüyle birleştiren çocuklar zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de gelişiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS ATÖLYESİ // 15 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 13.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki ‘Yaratıcı Dans Atölyesi’, 4-6 yaş aralığındaki minik sanatseverlere yaratıcılıklarını dans yoluyla ifade etme fırsatı sunuyor. Sevdikleri müzikler eşliğinde basit dans hareket kombinasyonlarıyla tanışan çocuklar, dans ederken doğaçlama yapmayı ve hayal güçlerini kullanmayı öğreniyor. Buse Nur Bekdemir’in eğitmenliğini üstlendiği atölye, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

MİNİ BALE ATÖLYESİ // 15 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde, Buse Nur Bekdemir eğitmenliğinde gerçekleşen ‘Mini Bale Atölyesi’, 4-5 aralığındaki geleceğin sanatçılarını küçük yaştan itibaren sanatın güzellikleriyle tanıştırıyor. Atölyede çocuklar dans ve ritim becerilerini artırmanın yanı sıra bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el, kol ve bacak koordinasyonlarını geliştiriyor, canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerini zenginleştiriyor, daha düzgün, dengeli ve kuvvetli bir bedene sahip oluyor.

PİYANO İLE TANIŞIYORUM// 15 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde 15 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek ‘Piyano ile Tanışıyorum Atölyesi’, 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yepyeni deneyimler yaşatıyor. Çocuklar atölye kapsamında önce piyano hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor, sonrasında kısa bir resital dinleyip, piyanonun başına geçiyor. Atölye, sokak hayvanları için geliştirilen #hermamabirnota projesi kapsamında gönüllü öğretmenlik üstlenen Ceren Yılmazoğlu’nun eğitmenliğinde yapılıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DANS ATÖLYESİ // 15 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

Yaratıcılığı dışa vurmanın en güzel yollarından biri olan dans, çocuklarla buluşuyor. AKM Çocuk Sanat Merkezinde 7-12 yaş aralığındaki katılımcılar ‘Çocuklar için Dans Atölyesi’nde popüler şarkılar eşliğinde hep birlikte çeşitli kombinasyonlar oluşturup, özgün dans hareketleri ortaya çıkarıyor. Çocuklar müziğin ve dansın büyüsüyle coşarken, aynı zamanda beden koordinasyonları ve ritim duyguları da gelişiyor.

LEGO EDUCATION İLE YARATICI ELLER İŞ BAŞINDA // 15 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 16.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki ‘Lego Education ile Yaratıcı Eller İş Başında Atölyesi’, hem çocukların tüm bedenlerini hareket ettirmelerini sağlıyor hem de soyut düşünme, benzerlik kurma, sıralama, ince motor becerileri, ifade gücü, mantıksal düşünme, el-göz koordinasyonu gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Atölye, çocukların hayal güçlerini heyecanla ve sevinçle beraber kullanıp yeni keşifler yapmalarına destek sağlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ // 16 TEMMUZ// AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 14.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki ‘Çocuklar için Drama Atölyesi’, 7–11 yaş arasındaki çocukların hayal güçlerini sahneye yansıtıyor. Çocuklar atölyede rol yapmayı ve doğaçlamayı öğreniyor, bir olaydan yola çıkıp farklı maceralara atılıyor. Atölye, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunurken, sosyal beceri, iletişim ve özgüven gibi konularda da sanat yoluyla güçlenmelerini sağlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // 16 TEMMUZ // AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 15.00

Atatürk Kültür Merkezi, 4 -6 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Yaratıcı Drama Atölyesi’ düzenliyor. Çocuklar bu atölyede hayal kuruyor, rol yapıyor, topluluk içinde kendini güvenle ifade etmeyi deneyimliyor. Atölye, çocukların iletişim ve dil becerilerinin gelişmesine katkıda bulunurken, konsantrasyon, iş birliği, aktif görev alma gibi konularda da güçlenmelerine yardımcı oluyor.