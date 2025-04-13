İşte 2. ve 3. Lig'in toplu sonuçları!

2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor ekranlarında yaşandı. 2. Lig'de 31. hafta maçları, 3. Lig'de ise 28 hafta mücadeleleri tamamladı. Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti ve lig bitimine 2. hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte toplu sonuçlar...

2. LİG

2. Lig gruplarında 31. hafta maçları yapıldı.

Ligin 31. haftasında iki grupta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

KIRMIZI GRUP

Ankara Demirspor-Merkür Jet Erbaaspor: 4-2

Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi: 3-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor: 2-0

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Giresunspor-Karaman FK: 0-1

Diyarbekirspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Menemen FK: 3-1

Karacabey Belediyespor-Artı Değer Vanspor: 1-0

BEYAZ GRUP

Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor: 2-2

Kırklarelispor-Beykoz Anadoluspor: 4-1

Kepezspor-Batman Petrolspor: 2-0

E Koleji Isparta 32 Spor-Fethiyespor: 3-0

3. LİG

3. Lig'in 28. haftası, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. GRUP

Ergene Velimeşespor-Muşspor: 1-4 Tokat Belediye Plevnespor-Anadolu Üniversitesi: 1-1 Düzce Cam Düzcespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-0 Karşıyaka-Silifke Belediyespor: 1-2 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor: 3-4 Artvin Hopaspor-Bursaspor: 1-2 REKLAM 23 Elazığ FK-Kırşehirspor: 0-0 Kuşadasıspor-Kemerkent Bulvarspor: 2-1 2. GRUP Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor: 2-5 Tire 2021 FK-T.Metal 1963 Spor: 5-1 Smart Holding Çayelispor-Fatsa Belediyespor: 1-0 Yurt Et Amasyaspor-Uşakspor: 1-0 Muğlaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrsipor: 1-0 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Nevşehir Belediyespor: 6-0 3. GRUP Küçükçekmece Sinopspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-1 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 2-2 1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediyespor: 3-0 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor: 2-2 Bayburt Özel İdarespor-Aliağa Futbol: 0-3 Osmaniyespor FK-Çankayaspor: 0-1 REKLAM 52 Orduspor-Alanya 1221 Spor: 4-1 Karabük İdmanyurdu-Çorluspor 1947: 0-0 4. GRUP Denizlispor-Mardin 1969 Spor: 1-1 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Orduspor 1967: 1-3