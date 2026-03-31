İşte A Milli Takım'ın rakibi Kosova'nın futbol tarihi!

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolundaki rakibi Kosova, uluslararası futbolda son yıllarda gösterdiği gelişimle öne çıkıyor. 2008 yılında bağımsızlığını kazanan ülke, FIFA ve UEFA tarafından 2016 yılında resmen tanındı.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Kosova, uluslararası alanda tüm devletler tarafından henüz tanınmasa da futbolda kısa sürede önemli bir ilerleme kaydetti. Türkiye ise Kosova’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer alırken, ülkenin uluslararası arenaya çıkış sürecinde de destek veren ülkelerden biri oldu.

Kosova Milli Takımı, her geçen yıl ve turnuvada gelişimini sürdürürken, kadrosunda Avrupa’da yetişmiş ve tecrübe kazanmış birçok oyuncu bulunuyor. Henüz Avru

pa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na katılım başarısı elde edemeyen Kosova, buna rağmen UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemelerindeki performansıyla dikkat çekti.

Takımın gelişiminde, Kosova Savaşı sırasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden Kosovalı ailelerin çocuklarının bu ülkelerde aldığı altyapı eğitimi etkili oldu. Böylece Balkanların fiziksel gücü ve futbol tutkusu, Avrupa’nın taktik disipliniyle birleşti.

Türkiye ile Kosova bugüne kadar 2 resmi maçta karşı karşıya geldi ve bu maçları A Milli Takım kazandı. Ayrıca Kosova’nın FIFA tarafından tanınmadığı dönemde oynanan hazırlık maçını da Türkiye 6-1’lik skorla galip tamamladı.

Salı günü 13 bin kapasiteli Vokrri Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Kosova açısından tarihinin en önemli futbol müsabakalarından biri olarak değerlendiriliyor. A Milli Takım, sahaya güçlü taraftar desteği arkasına almış, mücadeleci ve hücum hattında etkili bir rakibe karşı çıkacak.