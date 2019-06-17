Huawei Technologies Co Ltd’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei’den, ABD yasaklarının Çinli şirket üzerindeki etkisinin beklenenden daha şiddetli olduğu itirafı geldi. Şirketin kurucusu ve CEO’su, Huawei’nin gelirinin bu yıl ve sonraki yıllarda 100 milyar dolarlık bir kayıp yaşamasını beklediklerini duyurdu.

Bu rakam, aynı zamanda ABD’nin kara listeye almasının Huawei’ye olan etkisinin boyutu konusunda şirket yönetimi tarafından yapılan ilk açıklama oldu. Bugün şirketin Shenzhen’deki genel merkezinde konuyla ilgili açıklama yapan Ren Zhengfei, Huawei’nin küresel ölçekteki akıllı telefon satışlarının yüzde 40 düşeceğini söyledi.

“Bize birçok yönden saldırmalarını beklemiyorduk” diyen Ren Zhengfei, Huawei’nin işlerinin tekrar canlanmasının ancak 2021 yılından itibaren gerçekleşebileceğini ifade etti.

‘SATIŞLARI EN AZ YÜZDE 40 DÜŞECEK’

Dün Bloomberg tarafından yayınlanan bir raporda da Huawei’nin akıllı telefon satışlarının yüzde 40 ile yüzde 60 arasında azalmasının beklendiği belirtilmişti.

Geçen yıl 721.2 milyar yuan (yaklaşık 104 milyar dolar) gelir elde eden Çinli teknoloji devi Huawei, ABD’nin kara listesine alınmadan önce yaptığı son açıklamalarda bu yılki gelirlerinin 125 milyar dolara yükseleceğini duyurmuştu.

O DA KATLAMAYI ERTELEDİ!

“Bileşen tedariki sağlayamıyoruz, birçok uluslararası kuruluşa katılamıyoruz, birçok üniversiteyle yakın çalışamıyoruz, ABD bileşenleriyle hiçbir şey kullanamıyoruz ve hatta bu tür bileşenleri kullanan ağlarla bağlantı kuramıyoruz” diyen Huawei’nin kurucusu, karşı karşıya kaldıkları bu zor koşullara rağmen, Ar-Ge harcamalarını azaltmayacaklarının ve geniş çaplı işten çıkarmaların da söz konusu olmayacağının altını çizdi.