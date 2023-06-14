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İşte Avrupa’nın gol kralları!

Avrupa’nın 10 büyük liginde gol kralı olan futbolculardan 5'i kendi liglerinde şampiyonluk sevinci yaşarken, 9'u ise farklı alanlarda kazandıkları kupalarla sezonu tamamladı. Genç yaşta rekorları alt üst eden Erling Haaland, ilk sezonunda 3 kupa elde etti. Fransa’da şampiyonluklara ambargo koyan Paris Saint-Germain’de (PSG) ise Kylian Mbappe, üst üste 4. kez krallık tacını taktı

İşte Avrupa’nın gol kralları!
İHA

Avrupa’da 2022-2023 sezonu sona ererken, gol kralları da belli oldu. Kulüplerin toplam kadro değerlerinin en yüksek olduğu 10 ligde krallık tacını takan isimler, bireysel başarılarının yanına şampiyonlukları ve kupa sevinçlerini de ekledi.

İngiltere Premier Lig


Son yıllarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland’ı sezon başında Borussia Dortmund’dan kadrosuna katan Manchester City, sezonu 3 kupayla tamamladı. Norveçli golcü, ligde 35 maçta 36 gol atarak gol kralı oldu. İlk sezonunda Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Haaland, tüm kulvarlarda 53 maçta 52 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu, 'Premier Lig’de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' ve 'Şampiyonlar Ligi’nde 30 gole en hızlı ulaşan futbolcu' rekorlarını da kırdı.

İspanya LaLiga


Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, ilk sezonunda toplam46 müsabakada 33 gole imza attı. Bayern Münih formasıyla üst üste yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra 7 kez de gol kralı olan Polonyalı forvet, İspanya’da da ilk sezonunda bu başarısını sürdürdü. Lewandowski, lig şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferinin yanında 34 lig mücadelesinde 23 golle krallık tacını taktı.

İtalya Serie A


Napoli’nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 33 yıl sonra kazanılan şampiyonluğun mimarlarından oldu. Osimhen, 26 golle gol krallığında zirvede yer aldı. 24 yaşındaki forvet, tüm kulvarlarda ise 39 maçta 31 kez ağları sarstı.

Almanya Bundesliga


Şampiyonun son hafta belli olduğu Almanya Bundesliga’da gol krallığında iki isim yer aldı. RB Leipzig’li Christopher Nkunku ile Werder Bremen’in forveti Niclas Füllkrug, sezonu 16 golle tamamladı. Nkunku, Leipzig formasıyla Almanya Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

Fransa Ligue 1


Fransa’da şampiyonluğa ambargo koyan Paris Saint-Germain’de Kylian Mbappe, üst üste 4. kez gol krallığına ulaştı. Ligde 34 müsabakaya çıkan Fransız yıldız, 29 golle zirvede bu alanda ilk sırada bulunuyor. Mbappe'nin toplamda ise 43 karşılaşmada 41 golü var.

Portekiz Ligi
Şampiyonluğu Benfica’ya kaptıran Porto, ligi 2. sırada tamamlarken, İranlı golcüsü Mehdi Taremi de 22 golle gol kralı oldu. Şampiyonlar Ligi’nde de 7 maça çıkan Taremi, 5 kez ağları sarstı. Başarılı futbolcu, Portekiz Kupası’nda da kupa sevinci yaşadı.

Hollanda Eredivisie
Hollanda Eredivisie’de sezon Feyenoord’un şampiyonluğu ile tamamlanırken, gol krallığında iki isim yer aldı. PSV Eindhoven forması giyen Xavi Simons ile Utrecht’in santrforu Tasos Douvikas, 19 gol kaydetti. Simons, kırmızı-beyazlı formayla ilk sezonunda Hollanda Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Spor Toto Süper Lig


Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de Enner Valencia, gol kralı oldu. Ekvadorlu forvet, sezon boyu krallık koltuğunda otururken, 31 lig maçında 29 gole imza attı. Valencia, takımıyla Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Belçika Jupiler Pro League
Belçika’da şampiyonluk play-off maçları sonrası belli olurken, Royal Antwerp 66 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Ligin gol kralı, 20 golle KAA Gent'ten Hugo Cuypers oldu.

Rusya Premier Liga
Zenit, Rusya Premier Liga’da yine şampiyonluk kürsüsünde yer alırken, aynı zamanda gol kralı da çıkarttı. Malcom, 23 golle krallıkta en üst basamakta kendine yer buldu ve takımıyla sezonu iki kupayla tamamladı.
Avrupa kupalarında gol kralları ve attıkları gol sayıları ise şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi: Erling Haaland - 12 gol
UEFA Avrupa Ligi: Marcus Rashford ve Victor Boniface - 6 gol
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Arthur Cabral ve Zeki Amdouni - 7 gol

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