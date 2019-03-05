Süper Lig'de hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş'ta tek gündem yeni teknik direktörün kim olacağı...
Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından sezon sonuna kadar tecrübeli çalıştırıcı ile çalışacağını açıklasa da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası bu değişim erkene alınabilir.
Kulübe yakın kaynaklar, yönetimin Güneş'le yolları ayırmak için perde arkasında girişimlere başladığını belirtirken alacak konusunun bu noktada önemli bir engel teşkil ettiğini ifade ediyorlar.
Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının hoca listesi ise oldukça kabarık. İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş sonrasındaki hoca adayları:
GUTİ HERNANDEZ
İspanyol çalıştırıcı, sezon başında "Şenol Güneş'ten sonrası için söz aldı" haberleriyle yardımcı antrenörlüğe getirilmişti.
Taraftarın bir bölümü de Guti'nin takımın başına geçmesini, hatta bunun sezon sonu beklenmeden gerçekleştirilmesini bekliyor.
Ancak Guti'nin, mevcut kadronun büyük kısmının değiştirmeyi düşünmesi yönetimi bütçe konusunda endişelendiriyor.
SERGEN YALÇIN
Son olarak Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla beğeni toplayan Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın en önemli adaylarından...
Taraftarın büyük kısmınının takımın başına getirilmesini istediği Sergen için yönetimden de büyük destek var.
Camianın sembol isimlerinden olan ve 100. yıldaki unutulmaz şampiyonluğu getiren golü atan Sergen'in hoca olarak da Beşiktaş'a çok şey katacağı yönünde görüşler hakim.
Ancak 46 yaşındaki hocanın, çalıştırdığı takımlarda kısa süreli kalması yönetimin aklındaki en büyük endişe olarak öne çıkıyor.
MİRCEA LUCESCU
Beşiktaş'ın 100. yıldaki şampiyonluğunu getiren ve UEFA'da çeyrek final oynatan Lucescu, Fikret Orman döneminde daha önce de gündeme gelmişti.
Luce'nin dar bütçelerle ortaya çıkardığı başarılı takımlar, yönetime en cazip gelen noktası.
Rumen teknik adam, Milli Takım sonrası birçok açıklamasında da "Artık kulüp takımı çalıştırmak istiyorum" diyerek bu konuda olumlu sinyaller vermişti.
Ancak son olarak Milli Takım macerasında kötü anılarla ayrılan Luce'nin eski formundan uzak görüntüler sergilemesi başkan Fikret Orman'ı düşündürüyor.
ABDULLAH AVCI
Başkan Fikret Orman'ın gönlünde yatan en büyük aday olan Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki durumu bu konuda en büyük engel.
Bu sezon İstanbul ekibiyle şampiyonluk için geri sayıma geçen başarılı çalıştırıcının, önümüzdeki sezon takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından ötürü ayrılması zor gözüküyor.
Ancak aksi bir durum olması halinde Fikret Orman'ın Avcı için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.
TAYFUN KORKUT
Beşiktaş eski futbolcusu olan Korkut, Almanya Bundesliga'da son olarak Stuttgart'ı çalıştırmıştı.
Tıpkı "Feda" dönemindeki gibi gurbetçi yıldızları keşfedip yeni şampiyonlukları getirecek omurgayı oluşturmak için Korkut ismi de masada yer alıyor.
SLAVEN BİLİC
Beşiktaş'ı 2013 ve 2015 yılları arasında çalıştıran Slaven Bilic, kulislerde konuşulan isimlerden.
Hırvat çalıştırıcı, statsız geçilen 2 yılda şampiyon olamasa da hem Avrupa'da ses getiren hem de zirveye oynayan bir takım oluşturmayı başarmıştı.
Taraftarın gönlünde de yeri farklı olan Bilic konusunda ise isteyeceği bütçe noktası sorun oluşturabilir. Hırvat teknik adam, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş iddiaları için "Kötü bir etki bıraksaydım sanırım adım geçmezdi" demişti.
SAMET AYBABA
"Feda" döneminin adeta sembolü olan Samet Aybaba, yeniden diriliş süreci için en ideal isim olarak göze çarpıyor.
Kartal'ın iki sene üst üste gelen şampiyonluk ve Avrupa başarılarındaki omurgayı oluşturan Aybaba'nın düşük bütçe ile çalışmaya "Evet" demesi kendisini adaylar içerisinde önemli bir noktaya taşıyor.
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