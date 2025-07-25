Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaştığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar sezonun ilk ciddi sınavına çıkarken mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikalarda dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario attı.

İŞTE BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇININ ÖZETİ

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın özeti:

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RÖVANŞ 31 TEMMUZ'DA

Mücadelenin rövanşı, 31 Temmuz'da oynanacak.

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