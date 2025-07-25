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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İşte Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının özeti! Avrupa Ligi: Beşiktaş-Shakhtar maçı özeti izle - Futbol Haberleri

        İşte Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının özeti!

        UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk eden Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında rakibine 4-2 yenildi. Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikalarda dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario attı. Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 00:41 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:49
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        Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının özeti!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaştığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar sezonun ilk ciddi sınavına çıkarken mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

        Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikalarda dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario attı.

        İŞTE BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇININ ÖZETİ

        Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın özeti:

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        RÖVANŞ 31 TEMMUZ'DA

        Mücadelenin rövanşı, 31 Temmuz'da oynanacak.

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        Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri

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